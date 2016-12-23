Dolar güne nasıl başladı?

Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!

Rize Belediyesi tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, meydanda bulunan ve rahatsızlığa sebebiyet veren Mustafa Kemal heykeli kaldırıldı. Bu durum Rizeli vatandaşların desteğini görürken, bir kısım medya olayı "Karşı Devrim" olarak değerlendirdi.