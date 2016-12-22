Cloudflare

Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5070 liradan güne başladı.

Dolar güne nasıl başladı?
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:26
Bu haber 2.687 kez okundu

Kapalıçarşı'da 3,5050 liradan alınan dolar 3,5070 liradan satılıyor. 3,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,6620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5120 lira, euronun satış fiyatı 3,6660 lira olmuştu.

 
Etiketlerdolardoların satış fiyatıdolar ne kadareuroavro
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Emeklilerin beklediği düzenleme kabul edildiEmeklilerin beklediği düzenleme kabul edildi

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam…

Emekliye büyük müjde! Kabul edildiEmekliye büyük müjde! Kabul edildi

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam…

Bakan Zeybekci, 'Gümrük Birliği' için tarih verdi!Bakan Zeybekci, 'Gümrük Birliği' için tarih verdi!

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini 2017'nin ilk çeyreğinde resmi olarak bitirmek…

Türk finans sistemi AB eşdeğeri sayıldıTürk finans sistemi AB eşdeğeri sayıldı

Avrupa Komisyonu'nun kabul ettiği Kredi Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar Hakkında…

Ilgaz Tüneli 26 Aralık'ta hizmete giriyorIlgaz Tüneli 26 Aralık'ta hizmete giriyor

Başbakan Binali Yıldırım "26'sında (Aralık) Pazartesi günü, yine Türkiye'nin büyük…

KOSGEB faizsiz kredi başvurularında son gün! Nasıl başvurulur?KOSGEB faizsiz kredi başvurularında son gün! Nasıl başvurulur?

KOSGEB sıfır faizli kredi başvurusu sona erdi. Türkiye genelinde 300…

'Bu çok sevinçli önemli bir haber''Bu çok sevinçli önemli bir haber'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "AB Ticaret Komiseri Malmström telefonla aradı…

2017 asgari ücret fiyatları belli oldu mu?2017 asgari ücret fiyatları belli oldu mu?

2017 asgari ücret fiyatları belli oldu mu? 2017 yılına artık…

'Ekonomide seferberlik ilan ediyoruz''Ekonomide seferberlik ilan ediyoruz'

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "İTO olarak 2017'de ekonomide 'milli seferberlik'…