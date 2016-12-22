Dolar güne nasıl başladı?

Kapalıçarşı'da 3,5050 liradan alınan dolar 3,5070 liradan satılıyor. 3,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5120 lira, euronun satış fiyatı 3,6660 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 3,5050 liradan alınan dolar 3,5070 liradan satılıyor. 3,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5120 lira, euronun satış fiyatı 3,6660 lira olmuştu.
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