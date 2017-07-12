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Dolar güne düşüşle başladı

Dün 3,6444 seviyesine kadar çıktıktan sonra 3,62 seviyesine gerileyen dolar/TL paritesi, bu sabah serbest piyasada 3,61 seviyesinden işlem görüyor.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:30
Dolar güne düşüşle başladı

Giderek daha fazla sayıda gelişmiş ekonomide faizlerin yükseleceği beklentisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen ve dolar/TL'yi bir haftada 3.50'li seviyelerden 3.60'ın üzerine taşıyan satış baskısı bugünABD kaynaklı siyasi haber akışıyla zayıfladı.

Nisan ortasından beri genel olarak 3.50 civarında seyreden dolar/TL'de geçen hafta pazartesi günü başlayan satış baskısı zaman zaman hafiflese de devam ediyor. Dün 3.6440'ı test eden dolar/TL bugün güne saat 09.00'da 3.6130 seviyesinden işlem gördü.

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlunun geçen yılki seçimlerde Rusya'dan yardıma açık olduğuna işaret eden yazışmaların ardından Asya piyasalarında euro karşısında 14 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:30
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