Dolar güne düşüşle başladı

Dün güne 3.54 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra gaza bastı. Kur üst üste rekorlar kırarak 3.6044'ü gördü.
Dolar/TL yeni günde 3.58 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 3.73'ten işlemde.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5840 lira, euronun satış fiyatı ise 3.7250 lira olmuştu.
Eklenme: 04 Ocak 2017, 09:19
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Dün güne 3.54 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra gaza bastı. Kur üst üste rekorlar kırarak 3.6044'ü gördü.