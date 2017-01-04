Dolar güne düşüşle başladı

Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından gaza basan dolar/TL 3.6044'ü görmüştü. Kur yeni günde 3.58 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar güne düşüşle başladı
Eklenme: 04 Ocak 2017, 09:19
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Dün güne 3.54 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra gaza bastı. Kur üst üste rekorlar kırarak 3.6044'ü gördü.

Dolar/TL yeni günde 3.58 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.73'ten işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5840 lira, euronun satış fiyatı  ise 3.7250 lira olmuştu.

 
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