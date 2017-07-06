Dolar desteği nereden buluyor

Dolar dün Türk Lirası karşısında yüzde 1,3 değer kazanarak 3.62’ye dayandı. Türk Lirası ile birlikte dün diğer gelişmekte olan ülke paraları da ağır değer kayıplarına uğradı. Bunun nedeni ise ağırlıklı olarak başta ABD Merkez Bankası Fed olmak üzere büyük merkez bankalarının 2008 krizinden bu yana uyguladıkları bol para dönemine son verip artık dağıtıkları parayı geri çekme ve faiz yükseltme politikalarına geri dönecek olmaları.



Habertürk'ün haberine göre global piyasalar başlangıçta Fed'in faiz artırımı sürecine tepkisiz kalırken Fed'e Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve diğer merkez bankalarının da katılması piyasaoyuncularını adeta yerinden zıplattı. Avrupa Merkez Bankası’nın eylülde parasal sıkılaştırma, yılbaşında ise faiz artırımı olasılığı güçlenmeye başlayınca Fed'in bilanço küçültme operasyonu da tahvil faizlerinin aslında beklenenden daha fazla artacağı havası yaratarak piyasaları daha fazla etkilemeye başladı. Böylece gelişmekte olan ülke para birimlerinden çıkış son 3 günde hızlandı.