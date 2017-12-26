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Dolar 7 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar, düşüş eğilimini sürdürerek 3,7969 lira ile 7 haftanın en düşük seviyesini gördü..

26 Aralık 2017 Salı 12:34
Dolar 7 haftanın en düşük seviyesinde

Dün 3,80-3,82 bandında hareket eden dolar/TL, günü yatay bir seyirle 3,8095'ten tamamladı. Dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 3,7969 ile 7 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,12 azalışla 3,8032 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,25 düşüşle 4,5080 ve sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 5,0820 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, Avrupa genelinde Noel tatilinin sürmesi ve ABD'de ise piyasaların bugün işleme açılacak olmasına karşın yatırımcıların yıl sonuna kadar devam edecek tatil programları nedeniyle kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini belirten analistler, 3,85'in ise direnç konumunda takip edileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 12:34
  1. Dolar
  • AliAli2 sa önce
    Akaryakıt?Yav çakıldı deyice sanki
  • AhmetAhmet5 sa önce
    Aynen baya bi dusmus.

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