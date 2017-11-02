Dolar bundan sonra yükselir mi?

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Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, para piyasalarında gözlerin bugün yeni FED başkanını açıklayacak olan Donald Trump'a çevrildiğini söyledi.
02 Kasım 2017 Perşembe 09:14
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 09:14
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
Ad Soyad
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hay bin gunduz
2 sa önce
kaskasa getirip te bu memlekette gavurun dolarını suni olarak yükseltene yazıklar olsun! doğal afet ve yokluklarla boğuşan halkının bir çoğunun yardıma muhtaç olduğu bir ülkenin parası nasıl olur da değerli olur?
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