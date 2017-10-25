Dolar bir anda 3,80 TL'ye fırladı! Peki neden?

İslam Memiş doların bir anda yükselmesini değerlendirdi:

Bugün yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru 3,721-3,744 Lira bant aralığında işlemler gerçekleştirdi.



Günü 3,736 Lira seviyesinden tamamladı.



Piyasalar kapandıktan sonra dolar/TL kuru önce 3,75 devamında 3,807 Lira seviyesini test etti.



Piyasalar kapandıktan sonra dolar/TL kurunun yeni zirveyi test etmemesinin tek bir nedeni ve hedefi var; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ( TCMB ) yarın açıklanacak faiz kararı!



Faiz lobisi saat 21:00’de TL’ye resmen savaş açtı. TCMB’nın yarın faiz artırmasını istiyorlar. Özellikle bu gecenin seçilmesi tesadüf değil, planlı bir gün seçimidir.

Vatandaşlarımız kesinlikle panik alımları yapmasın. Soğuk kanlılıkla TCMB’nın kararını beklesin. Şunu kimse unutmamalı: Türkiye’ye karşı ekonomik savaş başladı, geçici olarak direnmeliyiz. Döviz talebi kesinlikle bizim zararımızadır. Aklı selim hareket etmeliyiz...