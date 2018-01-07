Dolar almak için acele etmemeli

ABD Tarım Dışı İstihdam 2017’nin son ayında 148 bin arttı. İşsizlik ise üçüncü ayda da yüzde 4.1’de kaldı. Beklenti istihdamda 190 bin artış yönündeydi.

Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında kalması kurdaki düşüşün sürmesini sağladı. Kurda alçalan trend devam edebilir. Haftayı 3.73 seviyesinden tamamlayan dolar/TL’de ilk destek 3.70’de bulunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde dolar/TL’de zayıf seyrin devam ettiğini ve bu seviyenin de aşağı doğru kırılarak 3.60’a doğru geri çekilmenin yaşandığını görebiliriz. Bu nedenle dolar kurunda alım için acele etmeye gerek yok.

Bitcoin yükseldi

Bitcoin yatırımcıların yoğun ilgisiyle yükselişte. Cuma günü yüzde 9.5 yükseliş kaydetti ve 16.949 dolara çıktı. Litecoin, yüzde 18.09’luk bir yükselişle 290.10 dolara tırmandı. Ripple, yüzde 5.95 kaybetti ve 3.13 dolara indi.