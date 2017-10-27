Dolar 3.84'ü gördü, faiz rekor kırdı

TL'de son dönemde yurtiçindeki haber akışı, ABD ile ilişkiler ve jeopolitik risklerin baskısı sürerken; dolarda küresel değerlenme eğilimi dolar/TL'nin 3.84 seviyesini aşmasına neden oldu. 3.9433'ü gören kur, saat 14:30 itibariyle 3.82 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan olumsuz algılanan haber akışı ve Hazine'nin borçlanma ihtiyacının artması da faiz üzerinde baskı oluşturuyor. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 12,05 ile rekor kırdı.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11.99'a kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 11.90, valörde son işlemde yüzde 11.93 seviyesindeydi.

Borsa İstanbul 100 endeksi ise, 238 puan (yüzde 0,22) düşüşle 107.096 puandan güne başladı. Açılış sonrasında bir miktar toparlanan endeks, 107.400 seviyelerinde işlem görüyor.