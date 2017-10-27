Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dolar 3.84'ü gördü, faiz rekor kırdı

Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen dolar 3.84 seviyesini gördü.

27 Ekim 2017 Cuma 15:06
Dolar 3.84'ü gördü, faiz rekor kırdı

TL'de son dönemde yurtiçindeki haber akışı, ABD ile ilişkiler ve jeopolitik risklerin baskısı sürerken; dolarda küresel değerlenme eğilimi dolar/TL'nin 3.84 seviyesini aşmasına neden oldu. 3.9433'ü gören kur, saat 14:30 itibariyle 3.82 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan olumsuz algılanan haber akışı ve Hazine'nin borçlanma ihtiyacının artması da faiz üzerinde baskı oluşturuyor. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 12,05 ile rekor kırdı.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11.99'a kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 11.90, valörde son işlemde yüzde 11.93 seviyesindeydi.

Borsa İstanbul 100 endeksi ise, 238 puan (yüzde 0,22) düşüşle 107.096 puandan güne başladı. Açılış sonrasında bir miktar toparlanan endeks, 107.400 seviyelerinde işlem görüyor.

 

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 15:06
  1. dolar ne kadar
  2. dolar kaç para
  3. dolar kuru
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
    1. Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
    2. Çinli'yi yendi, pazara girdi
    3. Boğa şovu faciayla sonuçlandı!
    4. Saat 02:00, Teknede yakalananlar bakın..
    5. Uyduların sözleşmeleri 9 Kasım’da..
    6. Pakistan'da yolcu trenine bombalı..
    7. Böyle bulunmuştu! Şimdiki hali...
    8. Janssen'den Galatasaray gafı! Attığı..
    9. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan..
    10. Dolar 3.84'ü gördü, faiz rekor kırdı
    11. Kemal Kılıçdaroğlu İsveç Büyükelçisi..
    12. PKK'yı bitirecek proje, ilk deneme..
    13. Irak'ta ateşkes kararı
    14. CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    15. Erdoğan 'Türkiye'de bir ilk' diyerek..
    16. CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Her..
    17. Suudi Arabistan'dan dünyada bir ilk!
    18. Meteoroloji uyardı! O illerde sağanak..
    19. Erdoğan'dan şehit askerin ailesine..
    20. 10 soruda İş Mahkemeleri Kanunu ve..
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler