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Dolar 3.55 seviyesinde seyrediyor

Dün gün içerisinde 3,57 seviyesini test eden dolar/TL paritesi bu sabah serbest piyasada 3,55 civarında işlem görüyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:14
Dolar 3.55 seviyesinde seyrediyor

Gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen şahin tonda söylemler sonrası, gelişen ülke paraları dolar karşısında zayıf duruşunu dün de sürdürdü. Kuzey Kore’nin füze denemesi ve ABD piyasalarındaki tatil, risk iştahının zayıflamasına neden oldu. Haftaya yüzde 1 kayıpla başlayan Dolar/TL, dün 3.57 seviyesini test etti.

30 Mayıs'tan bu yana ilk kez 3,56 seviyesinin üzerine çıkan paritede, ABD tahvillerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancının devam edip etmeyeceği izlenecek. Bazı analistler, dolar/TL'nin 3,55 seviyesinin altına inmediği sürece, yeni hedef seviyenin 3,58 olacağı görüşünde.

Dolar/TL serbest piyasada saat 08.04'te 3,5557'den işlem gördü. Dün 4,04 sınırında günü tamamlayan euro/TL paritesi ise aynı saatte 4,0380 seviyesinde seyretti.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri verisi ve Euro Bölgesi ve Almanya Hizmet Sektörü PMI'ları takip edilecek. Yurt içinde ise önemli bir veri bulunmuyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:14
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