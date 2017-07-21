Dolar 3.52-3.53 seviyesinde seyrediyor

Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından Almanya ile yaşanan diplomatik gerginlikle dün yükselen dolar/TL, ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla gerilerken, kur bu sabah 3.53 civarında hareket ediyor.

Yurtiçi ve yurtdışında bugün açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmazken, Almanya ile yaşanan gerilim ve dış piyasalardaki hareketler izlenecek.

Öte yandan bugün piyasa kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi bekleniyor.

'PİYASALAR FİTCH'E ODAKLANACAK'

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan."Piyasalar siyasi açıklamalara ve muhtemelen Avrupa piyasaları kapandıktan sonra gelecek olan Fitch kararına odaklı olacak. İyimser bir açıklama kuru 3.50 ve altına götürebilir, 3.57 üzerinde TL adına riskler artacaktır" dedi.

Almanya ile yaşanan gerginlik sonrası dün 3.5440'a kadar yükselen dolar/TL, ECB açıklamaları ardından yönünü aşağıya çevirdi. Dün saat 17.37'de 3.5237 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 08.37'de 3.5280/3.5304 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saate 4.0972 seviyesindeki euro/TL ise 4.1039 seviyesinde. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.53, valörde son işlemde yüzde 10.47 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.38, valörde son işlemde yüzde 11.37 seviyesindeydi.

EURO DEĞER KAZANIYOR

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasında sıkılaştırmayı sonbaharda ele alacağını açıklamasının ardından dolar karşısında yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesinde tutunurken, Asya borsaları güçlü küresel ekonomik görünümün desteğiyle yaklaşık 10 yılın zirvesine çıktı.

ECB Başkanı Mario Draghi, merkez bankasının tahvil alım programında değişikliği ne zaman ele alacağı konusunda ise bir tarih vermedi. Ancak açıklamaları para politikasının gelecek yıl sıkılaştırılacağı beklentilerinin teyidi şeklinde değerlendirdi.

Euro, Draghi'nin ECB'nin tahvil alım programında kısıntıya gideceği beklentileriyle, dün yüzde 1 ile 27 Haziran'dan bu yana en yüksek kazanımı elde ederken, bugün de 1.1630 ile dünkü seviyelerde bulunuyor.