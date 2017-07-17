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Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu

ABD Doları, on ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:24
Dolar 10 ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu

ABD Doları, Cuma günkü enflasyon ve perakende satışlar verisinin hayal kırıklığı yaratmasının ardından on ayın düşüğüne yakın seviyelerde tutundu.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Mayıs'tan bu yana görülen en kötü haftasını kaydetmesi sonrasında, yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımı sürecine ilişkin ipuçları için bu haftaki ABD verilerini beklerken, yüzde 0.1 yükseldi.

Auckland'da Westpac Banking Corp. piyasalar stratejisti Imre Speizer, “ABD enflasyonu zayıflığını sürdürüyor ve PCE deflatörü ile ücretler gibi veriler Fed'in normalleşme sürecine yönelik ipuçları için yakından takip edilecek. Şu anda piyasalar giderek daha fazla kötümser oluyor” dedi.

ABD Doları'nın on önemli para karşısındaki değerini takip eden Bloomberg Dolar Spot Endeksi, TSİ 07:55'te yüzde 0.08 artıda 1,173.45 puan oldu. Dolar/yen paritesi, yüzde 0.07 yükselerek 112.62 seviyesinden işlem gördü.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:24
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