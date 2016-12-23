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Dolandırılmaktan son anda polis kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtıp, terör örgütü yalanıyla 65 yaşındaki Kıymet Doğan'ı dolandırıp 40 bin liralık altınını alan dolandırıcının, aynı gün eşi 66 yaşındaki Nahit Doğan'ı dolandırılmasını ise polis son anda önledi.

Dolandırılmaktan son anda polis kurtardı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 16:40
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Kendisini komiser olarak tanıtın dolandırıcı, telefonla aradığı Doğan'a, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün elinde. Çok dikkat edin. Şu anda da evinizde bulundurduğunuz altınların sahte olduğundan şüpheleniyoruz. Terör örgütüyle aynı olabilir. O altınları şimdi size gelecek komiser arkadaşa verin. Kontrol edildikten sonra altınlarınızı tekrar size geri göndereceğiz" dedi.

Kadını korkutan dolandırıcı daha sonra evden çıkmamasını isteyerek eve yönlendirdiği bir kişiye altınların verilmesini istedi. Eve gelen dolandırıcı, Kıymet Doğan'ın 40 bin lira değerindeki altınlarını alıp kayıplara karıştı.

Polis son anda önledi

Dolandırıcı daha sonra Kıymet Doğan'ın ilçede çiftçilik yapan eşi Nahit Doğan'ı telefonla arayarak yine kendisini komiser olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Banka hesaplarınız sıkıntıda. Acilen bankadan paranızı çekin ve paranız cebinizde dursun. Terör örgütüne operasyon yapacağız. Biz emniyet olarak o kişileri belirledik. Şimdi o elinizdeki parayı bize gönderin" ifadesini kullandı.

Eşinin dolandırıldığından haberi olmayan Nahit Doğan, gittiği bir bankadan çektiği 50 bin lirayı poşete sardı. Bu sırada banka görevlileri Doğan'ın durumundan şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Doğan'ın çektiği parayı PTT şubesinden dolandırıcılara göndermek üzereyken bulup, kendisinin dolandırıldığını belirterek, parayı göndermemesini sağladı. Bu sırada dolandırıcı yine telefonla aradığı Doğan'a parayı sorunca devreye giren polis, dolandırıcının hesap numarası ve telefon bilgilerine belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

 
EtiketlerPTTTekirdağMalkara
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