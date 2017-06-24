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Dolandırıcıların yeni yöntemi pes artık dedirtti

Sosyal medyada ‘Kayıp’ ya da ‘Hasta çocuğa yardım’ başlıklı paylaşımlar yapan dolandırıcıların kıyafet, gıda gibi ürün reklamları alarak milyonlar kazandığı tespit edildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 10:01
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes artık dedirtti

Şimdilerde sosyal medyada dolandırıcılığın yeni biçimi ‘vicdan hırsızlığı’ oldu. Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya sitelerinde özel hesaplar açan dolandırıcılar, ‘Kızım kayıp, Allah rızası için paylaşın’, ‘Vicdan sahibiysen paylaş’ gibi sahte paylaşımlarda bulunarak milyonlar kazanıyorlar. Sahte numara, isim ve fotoğraflara yer verilen bu paylaşımlar, genellikle ‘Kayıp çocuk’ ya da ‘Hasta bebek’ ilanları oluyor. Dolandırıcılar böylece takipçi ve paylaşım sayılarını hızla artırıyor ve sayfalarına otomatik olarak kıyafet, gıda kozmetik ürünleri gibi ilanlar almaya başlıyor. Öte yandan ilanlarda yazan numaralar arandığında ise dolandırıcıların hesabına kontör ya da ücret ödemesi gerçekleşiyor. Sahtekârlar yardım kampanyası başlatılmış gibi gösterilerek verilen banka hesaplarına para yatırılmasını da istiyor.

3 MİLYON TL KAZANAN OLDU

Adli bilişim uzmanı Mustafa Sansar, “Bu durum bir nevi nitelikli dolandırıcılık. Çeşitli yollarla hitini yükselttikleri sayfaların bir anda ismini değiştiriyorlar. Daha sonra bal reklamı yapan da gördük, bebek ürünleri satan da! İlan verseler belli sayıda kişiye ulaşırlar. Ama bu sayede 3-4 milyon kişiye ulaşabiliyorlar. Hatta bu tarz bir dolandırıcılıktan 3 milyon kazanan bir kişi olduğuna bizzat şahit oldum. İlan üzerindeki numaraların aranması durumunda da operatörler üzerinden aranma başına para kazandırıldığını söyleyebiliriz. O yüzden her numaranın da aranmaması gerekir” diye uyardı. Sansar, hazırlanan caps’lerin daha çok sevimli çocuk fotoğraflarından ya da hastane ortamındaki çocuk fotoğraflarından seçildiğini, bunların da yabancı sitelerden çalındığını belirtti. Teyit edilmeyen hiçbir olayın paylaşılmaması gerektiğini de söyleyen Sansar, aksi tekdirde kişisel verilerin de dolandırıcılar eline geçebileceğine vurgu yaptı. Sansar, konu ile ilgili olarak emniyet ve savcılıklara kimsenin şikâyette bulunmuyor olmasının sebebini ise “Duygusal bir sömürü var. İnsanlar da bunun üzerine gitmiyor. Ama karşı taraf bu sömürünün üzerinden dolaylı yollarla para kazanıyor” diye açıklıyor.

Bu sahtekârlığın en son örneklerinden biri de sahte fotoğrafla paylaşılan “Feryal Keskinkılıç”ın kayıp ilanı. Adı belirtilen çocuk aslında yabancı bir fotoğraf sitesinde parayla satılan anonim bir fotoğraf. Kayıp ilanı üzerindeki numara arandığında ise ya geçersiz numara ya da kapalı bir telefonla karşılaşılıyor. Yine aynı isimle ekşi sözlük’te de başlık açılmış ve ilanın sahte olduğu vurgulanmış.

FOTOĞRAFLAR AJANSTAN

Dolandırıcılar, sahte fotoğrafla duygu sömürüsü yapıyor. Örneğin ‘Feryal Keskinkılıç’ adına konulan kayıp ilanındaki fotoğraf, yabancı bir fotoğraf sitesinden alınmış.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:01
  1. Facebook
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