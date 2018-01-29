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Dolandırıcılar birbirine düşünce...

Altınların eksik olduğunu anlayan çete üyeleri, arkadaşları Yusuf K. ve İsa G.' yi kaçırarak 200 bin lira getirmemeleri durumunda çocuklarını öldürecekleri tehdidinde bulundu

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:14
Dolandırıcılar birbirine düşünce...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, cep telefonuyla aradıkları kadından aldıkları altınları paylaşamayan dolandırıcılar, arkadaşlarını kaçırıp fidye istedi.

Ankara'da yaşayan bir kadını cep telefonuyla arayan dolandırıcılık çetesi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp altınlarını çete üyelerine vermeye ikna etti. Dolandırıcılar, kadından altınları alması için çete üyesi Yusuf K. ile İsa G'yi Ankara'ya gönderdi. Kadından altınları alan şahıslar, Akçakale'ye dönünce altınların büyük kısmını saklayarak geriye kalanları çetenin diğer üyelerine teslim etti.

200 BİN LİRA İSTEDİLER

Altınların eksik olduğunu anlayan çete üyeleri, arkadaşları Yusuf K. ve İsa G.' yi kaçırarak 200 bin lira getirmemeleri durumunda çocuklarını öldürecekleri tehdidinde bulundu. Yusuf K. ve İsa G'nin ailelerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelilere seri numaraları alınmış 4 bin lira vererek rehin tutulan Yusuf K. ile İsa G'nin bırakılmasını sağladı.

Ekipler, yaptığı çalışmalar kapsamında Akçakale ilçesine bağlı Bulutlu ve Büyüktaş mahallelerine operasyon düzenledi. Operasyonda Yusuf K ve İsa G. ile çetenin diğer üyeleri Fevzi U., Salih U., Murat U., Tamer A. ve Yusuf A.'yı gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından 7 zanlı mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, "dolandırıcılık, yağma, çocuğun zorla alıkonulması, şantaj, tehdit" gibi suçlarından tutuklandı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:14
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