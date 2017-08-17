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Dolabınıza bir kese tebeşir koyarsanız...

Daha az zaman harcayıp daha az uğraşmamızı sağlayacak 8 farklı ipucu ile ev işleri kolaylaşacak.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:41
Dolabınıza bir kese tebeşir koyarsanız...

-Tebeşir nemi ve kokuları yok etme konusunda çok başarılıdır. Küçük bir kese yardımı ile dolabınıza asarsanız kıyafetlerinizin kötü kokmasını engelleyecektir.

-Vakumlu torbalar, yiyecekleri buzdolabına kıyasla daha güzel korur ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlar. Vakumlu torbaları kapatmanın en basit yolu ise onları büyük su dolu bir çanağın içinde bekletmektir. Sudan gelen basınç, torbadaki havayı dışarı iter ve vakumlu torbanızı kapatmanızı sağlar.

-Kıyafetlerinizi daha hızlı kurutmak için çamaşır kurutma makinenizin içine kuru bir havlu koyun.

-Bir süngeri ıslattıktan sonra bir torbanın içinde buzluğa koyun. Donduğunda, eriyip etrafı ıslatmayan bir buz paketine sahip olacaksınız.

-Bahçenizdeki parazitlerden kurtulmak için toprağınıza kahve telvesi ekleyebilirsiniz.

-Makyajınızı çıkarmak için kullandığınız losyonları, kıyafetinizdeki makyaj lekelerini çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Losyonlar, saçınızı boyattığınızda yüz ve boyun bölgenizde kalan lekeleri çıkarmak için de kullanılabilir.

-Yeşil çay, yetiştirdiğiniz bitkiler için de yararlıdır. 4-5 haftada bir 10 litre suyun içine koyduğunuz 3 poşet yeşil çay su bitkileriniz için yeterli olacaktır.

-Elinizdeki ufak bir kesiğin kanamasını durdurmak için dudak nemlendiricilerinden yararlanabilirsiniz. Lip-balmlar kanamanın durmasını sağlar ve yaranın kapanmasına yardımcı olur.

       

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:41
  1. ipucu
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