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Dolabını topladı gidiyor!

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Volkan Şen'in Samadıra'da dolabını topladığı ve takımdan ayrılmak için gün saydığı öğrenildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 19:03
Dolabını topladı gidiyor!

2015/2016 sezonu başında Bursaspor'dan Fernandao ve Şener'le birlikte transfer edilen Volkan Şen'in Fenerbahçe günleri sona eriyor.

Dolabını topladı, kampa gelmeyecek

Son olarak Milli Takım'ın Kosova maçındaki attığı gol ve gösterdiği performansla beğeni toplayan ancak Sarı Lacivertliler'deki 2 sezonunda özellikle ceza sahsı içindeki pozisyonlarda çok gol kaçıran Volkan'ın, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki dolabını topladığı ve takımdan ayrılmak için gün saydığı kaydedildi.

Volkan Şen, sezon başı kampında da olmayacak.

Devre arasında da gitmek istedi!

29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun devre arasında da takımdan ayrılmak için yönetimle bir görüşme yaptığı ancak teknik direktör Dick Advocaat'ın Volkan'ı bırakmak istemediği belirtilirken, yıldız oyuncuyu başta Sivasspor olmak üzere birkaç Süper Lig takımı daha istiyor.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 19:03
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Şen
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