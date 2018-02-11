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Dokuzu da yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ta, kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren akraba 9 kişinin cenazesi, memleketleri Gaziantep'te defnedildi.

11 Şubat 2018 Pazar 16:33
Dokuzu da yan yana defnedildi

Ankara'da hurdacılık yapıp, memleketleri Gaziantep'e dönen Avcı ailesinin 13 ferdinin bulunduğu Cemal Avcı yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, dün sabah Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda Ali Daş'ın kullandığı 06 FZ 6350 plakalı kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Cemal Avcı'nın eşi Zeynep Avcı (35), çocukları Yusuf Avcı (19), Esra Avcı (6), Cuma Avcı (14), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), gelini Songül Avcı (24), torunları Cesur Avcı (1) ve Celil Avcı (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

EŞİ, ANNESİ, KARDEŞLERİ VE 2 OĞLUNU KAYBEDEN ASKER DE KATILDI

Gaziantep'e getirilen 6'sı çocuk 9 kişi için otopsilerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı içerisindeki Kaplan Kardeşler Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Kazada annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Esra, Cuma, Cengiz, İsa, eşi Songül ile oğulları Cesur ve Celil'i kaybeden, Emrah Avcı da, 10 gün önce teslim olduğu Manisa Kırkağaç ilçesindeki birliğinden izin alıp cenaze törenine katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen Emrah Avcı'yı yakınları teselli etti. Törende ailenin yakınları, tabutlara sarılıp gözyaşı döktü, bazı kadınlar fenalık geçirdi. Sinir krizi geçirenler, güçlükle sakinleştirilirken sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 16:33
  1. Ankara
  2. Gaziantep

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