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Dokunanın eli yanıyor! Fiyatlar tavan yaptı

Son günlerde etkili olan lodos nedeniyle balıkçılar denizlere açılamazken, Bilecik tezgahlarındaki balıkların fiyatları da yüzde 50 arttı.

16 Ocak 2018 Salı 16:19
Dokunanın eli yanıyor! Fiyatlar tavan yaptı

Son günlerde etkili olan lodos balıkçılara zorluklar yaşatırken bu durum tezgaha da yansıdı. Bilecik'te haftalardır 10 TL'den satılan Karadeniz hamsisi 15 TL'te çıkarken, diğer balıkların fiyatlarında da yüzde 50 ile yüzde 100'lük artış yaşandı.

Bu durumun balıkçıları da etkilediğini belirten balık satıcısı Anıl Küçük, “Aşırı rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamıyor. Haliyle balık az çıkınca da fiyatları böyle yükseliyor. Hamsinin fiyatı geçtiğimiz günlerde 10 TL'den 15 TL'ye çıktı. Bu fiyata vatandaşlarda tepki gösteriyor. Balık fiyatları bu mevsimde hiç bu kadar artmamıştı. Şu an alabalık fiyatı 15 liradan 18 liraya, çupra 25 liradan 30 liraya levrek 25 liradan 30 liraya yükseldi. Sardalya 10 lira, somon 50 lira, mırlan 30 lira uskumru ise 15 liradan satılıyor. Tezgahlarda balık az, fiyat pahalı, müşteri yok biz bu sene ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 16:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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