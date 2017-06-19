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Doktoru Kılıçdaroğlu'nu uyardı: Yoldan çıkma

Hükümeti protesto etmek için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen ve 90 kilometreyi aşan CHP lideri, artık daha dikkatli davranacak.

19 Haziran 2017 Pazartesi 19:50
Doktoru Kılıçdaroğlu'nu uyardı: Yoldan çıkma

Yol kenarındaki tepecikte bayrak açanları selamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoluna devam etmek isterken kaza geçirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun kazayı küçük çiziklerle atlattığı ve yaralarına pansuman uygulandığı öğrenildi.

Bu arada CHP liderinin uyarı aldığı belirliliyor.

Yola inmek isteyen Kılıçdaroğlu kayarak düştü

GÜZERGAH DIŞINA ÇIKMA

Doktorlarından CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın "güzergah dışına çıkmama konusunda" hatırlatmada bulunduğu ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu uyarıyı almasının nedeni ise doktorlarının 68 yaşındaki CHP liderinin 400 kilometrelik yürüşünde alabileceği riskleri minimuma indirmek...

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 19:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MuradMurad1 sa önce
    Ne zaman doğru yolda olduki ?
  • fatih 1453fatih 14532 sa önce
    Bu zavallı kılıçdaroğlu, kendi kendine düştü. Kendini idare edemeyene bu ülke teslim edilemez.
  • fthfth3 sa önce
    ''Deve hacı olmaz gitmekle MekkeyeEşek derviş olmaz su taşımakla tekkeye'' diye bir söz var.
  • hamidohamido5 sa önce
    PeygamberSAV. buyurmadımı ki fitne uykudadır uyandırana lanet olsun. Bu münafığın yaptığı tek şey var fitneyiuyandırmak. Bende diyorumki fitneyi uyandırıp bozgunculuk yaparakortalığı karıştıranaLANETOLSUN .Şu mübarek ayda.
  • kapadokyalikapadokyali8 sa önce
    Bizim duamizidan sana ne.anlasilan o ki sen de yoldan cikmişinn.
  • azizaziz8 sa önce
    batının ve fetönün uşağı kemal sen ayakta duramıyorsun ülkeyi nasıl ayakta tutacaksın cenabi allah senide yandaşlarınıda muvaffak etmesin çünkü sizler bu ülkenin iyiliğini ve kalkınmasını istemeyen satılık zihniyetlersiniz allahın naleti üzerinizde olsun.
  • yozgatlı yozgatlı 11 sa önce
    Allah Cellecelaluh bütün CHP'lileri ve onlara rey (oy) verenleri onları seçenleri onları sevenleri içlerinden hidayet nasip olacak olanlar hariç hepisini külli'sini Ebediyyen Sustursun o hidayet nasip olacak olanları'da hidayet gününe kadar Sustursun Âmîn Âmîn Âmîn Yâ Rabbim. CHPC umhuriyet H ıristiyanlar P artisi 80sene'dir Diktatörlüğünzle Türkiyeyi ne hale getirdiniz gördünüzmü. Türkiyenin bu halini'de Bize mâl etmeyiniz Bu sizin Eseriniz. Tüm Dünyanın 100sene'de yaptığını BİZ 15sene'de YAPTIK daha dur neler Yapacağız Buna sizin aklınız ve hayaliniz GÜÇ YETİREMEZ. Gözüken Köy Klavuz İstemez 80sene'dir NE YAPTINIZ. Birde Utanmadan BİZİM DEDELERİMİZİN Eserleriyle 80sene'dir Tüm Dünyaya Hava attınız. ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
  • MüfitMüfit11 sa önce
    Doğru dersin bacım
  • TÜRKOĞLUTÜRKTÜRKOĞLUTÜRK11 sa önce
    Allaha ne hesap vereceksin ey soysuz
  • hamidohamido12 sa önce
    Herşeyden önce Dinden İmandan çıkan birisinin yoldan ,zıvanadan şirazeden çıkması nin nesini tartışacaksınız??
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