Doktorlarımız hastaların dilinde dua oldu: Sağlığım için dua ettim. Rabb'im karşıma Türkleri çıkardı

Sudan'nın Nyala kentinde faaliyet gösteren Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören sarılık hastası Muhammed İbrahim, sağlığı için çok dua ettiğini ve Allah'ın karşısına Türk doktorları çıkarttığını belirtti.

Türklere hayatını borçlu olduğunu söyleyen Muhammed İbrahim, AA muhabirine Türk doktorların yardımlarıyla ilgili duygularını anlattı.

İbrahim, "Halsizliğim her geçen gün artıyordu. Zayıflığım ve vücudumdaki sarılık beni korkutuyordu. Kampta hasta halimle sağlığım için dua ettim. Rabb'im karşıma Türkleri çıkardı. Tedavim 4 gündür devam ediyor. Her geçen saat kendimi daha iyi hissediyorum. Biz yapılan bu karşılıksız iyilikleri hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

"Zor anımızda yanımızda olanların Allah işlerini kolaylaştırsın"

Hastanede katarakt ameliyatı olan Ahmet Mustafa da Türk doktorların sözlerini tutarak kendisini bir gün içinde ameliyat ettiğini ve gözlerinin açıldığını kaydetti.

Mustafa, "Katarakt olduğum için gözlerim iyi görmüyordu. Yaşadığımız kampa gelen Türk doktorlar bir gün içinde gözlerimin eskisi gibi görebileceğini söyledi. Sözlerini tuttular. Sabah gözlerimde katarakt sorunuyla geldiğim hastaneden sağlıklı şekilde ayrılıyorum." diye konuştu.

Doğum sancıları tutan ve son dakikada Türk hastanesine yetiştirilen Rukiye Ayşe de hastane çalışanlarının son derece özverili olduğunu vurgulayarak "Benim açımdan çok kötü bir gündü. Allah'a çok şükür Türk hastanesi beni kabul etti. Sağlıklı bir ortamda çocuğumu dünyaya getirdim. Bizim zor anımızda yanımızda olanların Allah işlerini kolaylaştırsın." ifadesini kullandı.

Hastaların yüzde 30'una ücretsiz tedavi

Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Akar, yaklaşık 2 yıldır kamplardan hastaların kendilerine geldiğini anlatarak "Hastaların yüzde 30'una ücretsiz bakmayı prensip edinen hastanemiz bu oranın büyük bir kısmını kamplarda yaşayanlara ayırmıştır. Kamplardan, haftada 90 hastayı hastanemize getiriyoruz. Önceliği kadın ve çocuklara veriyoruz." dedi.