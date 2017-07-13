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Doktorları şaşırtan bebek doğdu

İzmir'de doktorların "Canlı doğması bile mucize" dediği 6 aylıkken bedeninden büyük tümörle dünyaya gelen Sare İnci Bebek yaşama tutundu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:42
Doktorları şaşırtan bebek doğdu

İzmirli öğretmen Didem Altıntaş ile özel bir şirkette çalışan Selim Altıntaş’ın tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen bebeklerine daha anne karnındayken tümör teşhisi konuldu. İlk başta tümörün alınabilecek boyutta olduğu söylendi. Ancak tümör haftalar geçtikte büyüyordu. Ayrıca anneye de 'Gebelik Tansiyonu' teşhisi konuldu.

Çiftin gittiği doktor, aileye Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne yatması gerektiğini söyledi. Gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından anne Didem Altıntaş ameliyata alındı.

Ameliyatınn ardından Sare Bebek dünyaya geldi. Bebek hemen nakil ambulansıyla Tepecik Hastanesi Bornova Ek Bina’daki Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne götürüldü. Burada doktorlar, "3 gün hayata tutunursa 4'üncü gün ameliyatla tümör alınacak" dedi. Sare Bebek, o kritik 3 günü atlatmayı başardı. 4'üncü gün de ameliyata alındı. 

Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla tümörü alınan Sare Bebek'in daha sonra kalbi durdu. Kalp masajıyla yeniden hayata döndü. İnci bebek tümör ameliyatının ardından bir tümör ameliyatı ve birde göz ameliyatı geçirdi. İlk tümör alındığında 1 kilo 340 gramdan 580 grama düşen Sare Bebek şu an 1 kilo 660 grama kadar yükseldi. Tepecik EAH Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Sare Bebek, üçüncü ayına sağlıklı bir şekilde girdi. Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Esra Özer İnci bebeğin durumunun iyiye gittiğini ve bir süre daha tedavisine devam edileceğini söyledi. Didem ve Selim Altıntaş, bebeklerine kavuşacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek "Onu ilk defa kucağımıza alacağız. Yıllar sonra ona ne kadar mücadeleci bir kız olduğunu anlatacağız. Biz onu, o da bizi hiçbir zaman bırakmadı. Çok heyecanlıyız" dedi. 

Sare Bebek'in ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Tunç Özdemir ise tümörlü bebeklerde genellikle kalp yetmezliğine bağlı ölümler olduğunu vurgulayarak, "Ancak Sare Bebek'in durumu farklıydı. Bebekten daha büyük bir tümörle karşı karşıyaydık. Biz buna ikizi olacakmış da olmamış diyoruz. İnci'nin tümörünü almasaydık şu an kaybetmiş olacaktık. Onun yaşama tutunması için onunla ilgilenen bütün hastane personelini de çok mutlu etti" dedi. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 15:42
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