Doktorlarda işkenceye başladı!

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan "İşgal Rejiminin Zindan Revirleri: Baskı, Şiddet ve Şantaj Yerleri" başlıklı makalesinden:



REVİRLER SÜREKLİ GERGİN



Zindanlara bağlı olan ve hasta esirleri tedavi için kurulan revirler sürekli gerginliğin yaşandığı yerler. Bu revirler dışarıdan rahmet ve hasta esirlere hizmet yeri olarak görünürken, içleri ise buraya uğrayanlar için baskı, şantaj, tehdit, işkence ve sıkıntı yeri.



İSTİHBARAT ELEMANLARI CİRİT ATIYOR



Hapishanelerden çıkan Filisitnli mahkumlar, revirlerin işgal rejimi istihbarat elemanlarının cirit attıkları yerler olduğunu belirterek, subayların buralarda ajan esirlerle buluştuklarını, buraya gelen hasta esirleri kullanmak için baskı yaptıklarını, bunu bilen birçok hastanın sıkıntılı hallerine rağmen revirlere gitmekten imtina ettiklerini söylüyorlar.



Ramallah yakınlarındaki El-Em'ari Mülteci Kampından olan ve iki hafta önce salıverilen Mazin Salahat verdiği bilgide “Hapishanelerdeki revirler çok sorunlu. Burası, cezaevi idaresi ve ona bağlı birimlerle çalışan şahısların mesaj alıp verdikleri buluşma noktaları olmuş. Aynı şekilde cezaevi idaresi ve işgal istihbaratı esirlerin hastalıklarını ve acılarını istismar ederek onları kendi çıkar ve menfaatleri yönünde kullanmak istiyor” dedi.



Er-Ramle cezaevi revirini ziyaret eden Filistin Esir Kulübü avukatlarına konuşan esirlerden Yusuf Kevazibe, şeker hastası olduğunu, kalbinde ritim bozukluğunun olduğunu, mide ve eklemlerinde aşırı Ağrı hissettiğini, bedeninde fazla su toplandığını, omzunun yerinden çıktığını ama cezaevi idaresinin tedavisini ihmal ettiğini, ihtiyaç duyduğu ortopedik ayakkabı almasına dahi müsaade etmediğini söyledi.



ESİRLER DENEK OLARAK KULLANILIYOR



Revirlerle ilgili çarpıcı bilgiler paylaşan eski esir Salahat “Revirlerde farklı ilaçlar deneniyor. Bu yetmiyormuş gibi duyarsızlık, ihmal ve muhbirlik için baskı ve şantaj yapılıyor. Tedavi esirlerin hakkı olduğu halde onu baskı ve işkence aracı haline getiriyorlar” dedi.



Siyonist işgal rejimi parlamentosu Knesset'in eski başkanı Dalia İtzik, yerli ve yabancı ilaç firmalarının talebi üzerine 1000'den fazla Filistinli esir üzerinde testler yaptıklarını itiraf etmişti.



Özgürlüğe kavuşan esirlerden Cemil El-Mısri, bir keresinde Nabluslu esir Hassan Mehdi adındaki Filistinli esirin ağlayarak revirden döndüğünü gördüğünü, niçin ağladığının sorulması üzerine, revirdeki Siyonist subayın hücredeki arkadaşlarıyla ilgili bilgi vermesini ve casusluk yapmasını teklif ettiğini, bunu kabul etmeyince de tekrar sorgu merkezine götürüp işkence yapmakla tehdit ettiğini söylediğini aktardı.



İŞKENCEYE DOKTORLAR DA ORTAK



Nabluslu eski esirlerden Hadi Recep verdiği bilgide, işkenceye doktorların da ortak olduğunu belirterek, sorgu merkezine veya cezaevine düşen esirleri muayene eden doktorların bunların işkenceye dayanıklı olup olmadıklarını bildirdiklerini ve cezaevi idaresinin hastaları ihmal politikalarına alet olduklarını ve kendilerine tevdi edilen insanlığa hizmet görevlerini işkenceye alet ettiklerini ifade etti.



BAĞLI OLUNAN ANLAŞMALAR ASLINDA SÖZ KONUSU TAVRI YASAKLIYOR



Ramallah şehrinden hukukçu Basil Mahmud yaptığı açıklamada işgal rejiminin savaş zamanında sivillerin korunmasıyla ilgili Dördüncü Cenevre Anlaşmasına aykırı davrandığını belirterek, bu anlaşmanın 3, 37, 76, 81 ve 85'ci maddelerinin işgalcinin tutuklu bütün şahıslara gereken tıbbi hizmetleri sunmasını öngördüklerini hatırlattı.



Siyonist işgal rejimi zindanlarında bulunan 7000 Filistinli esir insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanıyor.