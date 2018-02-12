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Doktorlar 'yaşamaz!' demişlerdi ama Emin Mehmet şimdi 28 yaşında...

Yok benzim sarardı, gözlerimin altı karardı ya da saçlarım dökülüyo.. dişlerim dökülüyoo türünden sızlanmalarınız varsa, durun soluklanın ve bu haberimizi lütfen dikkatle okuyun. Biraz da hisseyâb olup dünya hırsınızı sorgulamak için okuyun.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:20
Doktorlar 'yaşamaz!' demişlerdi ama Emin Mehmet şimdi 28 yaşında...

Demir Ailesi, İstanbul, Güngören, Akıncılar Mahallesi, Beyatlı Sokak, Menekşe Apartmanı 61 numarada oturuyor.

Emin Mehmet vefakâr, cefakâr anne ve babasının ellerinde tam 28 yaşına geldi. Sadece idraki var, konuşamıyor, beden yok! "Yaşamaz!." demişlerdi ama takdir-i İlâhî işte; yaşadı..

Hekimler teşhis bile koyamamışlar, sadece "Sabaha çıkmaz.. Yaşamaz!" demişlerdi.

Akraba evliliği mi? Hayır! Pakize Hanım ile şeker hastası baba Davut Demir'in diğer çocukları hamdolsun sağlıklı ve dördü de halen öğrenci. Emin Mehmet hepsinin ağabeyi..

Altı yıl rahim kanserinden muzdarib anne ile şeker hastası babanın ve diğer çocuklarının sımsıcak şefkatiyle ayakta tuttuğu bir aile Demir ailesi.. Sınavlardan sınav beğeniyorlar adeta, ama onlar şükrederek her bir sınavı sabırla, metanetle, fedakârlıkla aşmayı biliyorlar. Baba Davut, evde nakış temizleme ile nafakalarını temin etmeye çalışırken, yeme içmesi özel olan Emin Mehmet'e devlet "bakım parası" ile destek oluyor. Yeter mi? Nasıl yetsin..


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:20
  1. Emin Mehmet

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