Doktorlar da Başak Demirtaş’a çalışmış!

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Eğitim-öğretim günlerinde Roma’ya turistik gezide bulunan, 3 bin 50 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’na tırmanarak dağ yürüyüşü yapan, Büyükada’da ise eşiyle birlikte bisiklet keyfi yapan Başak Demirtaş’a 13 farklı doktor tarafından uzun süreli rapor verildiği ortaya çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın öğretmen eşi Başak Demirtaş’ın, görevli olduğu Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Yeşilli Ortaokulu’na aylarca gitmediğini ve her ay düzenli bir şekilde devletten maaş aldığını gazetemiz Akit ortaya çıkarmıştı. 17 Ocak’ta sürmanşetten yayınlanan “Demirtaş’ın karısı bankamatik memuru” başlıklı haberimiz sonrası harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı da Başak Demirtaş’ın yatarak maaş aldığını doğrulamıştı.

ÇOCUKLAR OKULDA, ÖĞRETMEN KEYİFTE

Gazeteniz Akit; “Dürüst yönetimi inşa edeceğiz” sloganları atan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın öğretmen eşinin eğitim-öğretim döneminde 3050 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’na tırmanarak dağ yürüyüşü yaptığı, 3 bin kilometreyi aşkın yol kat ederek, İtalya’nın başkenti Roma’ya da turistik bir gezide bulunduğu, son olarak ise Başak Demirtaş’ın eşiyle birlikte İstanbul Büyükada’da bisiklet turu yaptığı ortaya çıkarmıştı.