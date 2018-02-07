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Doktorlar çaresiz... Böyle hastalık görülmedi

Endonezya'da Mas Tazul Munir, 24 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucunda vücudu taşlaştı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:41
Doktorlar çaresiz... Böyle hastalık görülmedi

Böylesi görülmedi. Endonezya'da yaşayan 55 yaşındaki eski otobüs şoförü Mas Tazul Munir, 24 yıl önce geçirdiği bir kaza esnasında kullandığı aracın camından dışarı fırladı.

Beyninde oluşan hasar nedeni ile felç olan ve yatalak kalan adamın bacakları yuvarlak şekil alırken parmak uçları çürüyüp odunlaşmaya başladı. 

Munir'e kazadan 20 gün önce dünyaya gelen en küçük erkek çocuğu bakıyor.

Yaşlı adam doktor tedavisinden sonuç alamayınca eski geleneklere göre hastaları tedavi eden yaklaşık 80 doktora gitmesine rağmen hiç bir sonuç alamadı.

 Arkadaşları ile gece geç saatlerde eğlenceden döndükleri sırada önüne aniden bir köpek çıkması sonucunu aracının kontrolünün kaybeden Tazul Munir, takla atan aracın camından fırlamıştı. 

Küçük oğlunun her gün kendisinin bakımını yaparak beslediği adam, başına gelen olayın ise tanrının takdiri olduğunu söyledi

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:41
  1. Endonezya taşlaşan adam
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