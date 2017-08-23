Doktorlar bebeğin bezini çıkarınca gördüklerine inanamadılar

ABD’nin Oklahoma eyaletinde bir çift çocukları olduğunda ne yapacaklarını bilemediler.

Yardım veya tavsiye istemek yerine ikiz kızlarına kendi başlarına ‘bakmaya’ devam ettiler. İkizler neredeyse hayatını kaybedecekti.

Yetkililer neler olup bittiğinden haberdar olduklarında ikizler 9 aylıktı. Çift, çocuklarını hastaneye getirmişlerdi. Oklahoma’daki hastane personelleri ikizleri görünce şok oldular.

Daily Mail’in aktardığına göre çocukların kilosu olması gerekenin yarısından bile azmış.

İkizlerin egzama ve ülseri vardı. Doktorlar, kızlardan birinin bezini çıkardığında bezde kurtçuk buldu. Ayrıca kızın kulağında insan dışkısı da bulundu.

İkinci kızın saçı parmağına öyle sıkı dolanmıştı ki sıkışan parmağın etrafında enfeksiyon oluşmuştu.

Anne, ilk kez anne olduğunu ve tecrübesiz olduğunu söyleyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Ayrıca sigortaları olmadığından çocuklarını doktora götüremiyorlarmış. Doğduklarından beri ilk kez doktora gelmişler.

Ancak görmezden gelmek elbette çocuklara kötü bakmak için bir mazeret değil. Polis olayın ardından ebeveynleri gözaltına aldı. Çocuklar da sosyal hizmetler tarafından ailenin elinden alındı. Çocukların durumunu bildiği halde polise bildirmediği için bir akrabaları da gözaltına alındı.

Polis, ailenin evini ziyaret ettiğinde evin yaşanılmaz koşullar içerisinde olduğunu gördü. Yerlerde kedi dışkıları varmış ve etrafta böcek kaynıyormuş.

Polis, Tulsa World’e yaptığı açıklamada bunun şimdiye dek gördükleri en kötü çocuk istismarı örneği olduğunu ifade etti.

Neyse ki kızların durumu şimdilerde iyiye gidiyor. Artık onlara çok iyi bakılıyor. Umarız ki onların üzerine titreyen bir aileye evlatlık verilirler.

Böyle şeyler asla meydana gelmemeli. Hiçbir çocuk böyle bir şeyi haketmiyor. Çocuk istismarından şüphelendiğiniz durumlarda polise haber vermeyi unutmayın.