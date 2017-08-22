Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Doktordan yemine ihanet

Plastik Estetik Cerrah Op. Dr. Berker Büyükgüral’ın, hastalarının üstsüz fotoğraflarını çekip müşteri bulabilmek adına Instagram isimli sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı ortaya çıktı.

22 Ağustos 2017 Salı 07:03
Doktordan yemine ihanet

FARUK ARSLAN / İSTANBULSosyal medyayı ticaret aracı olarak kullanan doktorlar silsilesine bir yeni isim daha eklendi. Plastik Estetik Cerrah Berker Büyükgüral’ın, hastalarının üstsüz fotoğraflarını çekip müşteri bulabilmek adına sosyal medyada yayınladığı tespit edildi. Büyük tepki toplayan paylaşımlarla alakalı İzmir Tabip Odası, “mevzuata aykırı” değerlendirmesini yaparken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’nın geçmişte benzer hususlarda birçok doktoru cezalandırdığı belirlendi. Op. Dr. Berker Büyükgüral’ın “instagram.com/drberkerbuyukgural” adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar, büyük rahatsızlık uyandırıyor. Berker Büyükgüral’ın; burun, dudak, göğüs, kulak, kalça gibi bölgelere yaptığı cerrahi operasyonların hemen hemen tamamını Instagram hesabından paylaştığı görülüyor. 

MEVZUATA AYKIRI 

İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara, “Burada amaç hastanın yanlış yönlendirilmemesi ve mağdur duruma düşmemesidir. Bu hususlara dikkat etmeyenler için önce reklamın içeriğine göre para cezası uygulanması, tekrarlayanlar içinde 15 gün ila 6 ay arasında meslekten men söz konusu” şeklinde konuşmuştu.

SADECE BEN DEĞİL HERKES YAPIYOR

Konuya ilişkin görüştüğümüz Berker Büyükgüral, paylaşımların kendisine ait olduğunu teyit ederek, “Bu durumun mevzuata aykırı olduğu doğrudur ancak sadece ben değilim hemen hemen tüm hekimler buna uymuyor ve hastaların öncesi-sonrası fotoğraflarını koyuyor. Birçok genç arkadaşım da bu şekilde hastaları bilgilendirerek kendi maddi gelirlerini sağlıyor. Ancak yurt dışında bu yasak değil. Türkiye’deki mevzuatta böyle bir çelişki var” dedi.

Bakanlıktan emsal karar

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’nın uhdesinde olan konu ile alakalı geçmişte doktorlara çok sayıda ceza kesildi. Son olarak 10 Mayıs 2016 tarihli toplantısında Reklam Kurulu Başkanlığı’nın, 2016/146 no’lu kararla Dr. Ali Dulum’u cezalandırmıştı. 

 

 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 07:03
  1. Plastik Estetik Cerrah Op. Dr. Berker Büyükgüral
  2. Berker Büyükgüral
  • alaettin kılıç gurun alaettin kılıç gurun 51 dk önce
    meslekten atılsın turk doktorlarındisarda müşteriçektiği birdonemdekariyerleri berbat olmasın
  • kemalkemal1 sa önce
    Doktor hemşir ve hemşireler ameliyat haneye girmeden telefonlarına el konulmalı böyl kansızlığı yapanlar mesleken ihraç edilmeli. Ben olsam bu adamı Mahkemelerde süründürürüm...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kayseri'de uyuşturucu can aldı
  1. Kayseri'de uyuşturucu can aldı
  2. İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer
  3. Avrupa Birliği'nden küstah Erdoğan..
  4. Diyarbakır'da sıcak çatışma çıktı!
  5. Darbecilerin ilk işi ortaya çıktı!..
  6. TBMM: Milletvekillerine 20 bin lira..
  7. CHP'nin 2019 hedefi o 7 büyükşehir
  8. Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
  9. Diyarbakır'da şiddetli çatışma! 2..
  10. Altın fiyatları bugün ne kadar?
  11. Ev ve araba alacaklar dikkat! Büyük..
  12. Kurbanlık satışında büyük oyun! Dikkat..
  13. Amerika bombalarıyla ayağını..
  14. Başakşehir tarih yazma peşinde!..
  15. Lüks araçları görenler şaştı kaldı…..
  16. Özel ekipler geldi! Giriş çıkışlar..
  17. Şeker kutusunda Extacy'ye jandarma..
  18. Et tansiyonu yükseltir mi?
  19. Rodos'tan denize bırakılan mektup..
  20. Brent petrol 52 doları zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...
Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...