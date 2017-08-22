Doktordan yemine ihanet

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Sosyal medyayı ticaret aracı olarak kullanan doktorlar silsilesine bir yeni isim daha eklendi. Plastik Estetik Cerrah Berker Büyükgüral’ın, hastalarının üstsüz fotoğraflarını çekip müşteri bulabilmek adına sosyal medyada yayınladığı tespit edildi. Büyük tepki toplayan paylaşımlarla alakalı İzmir Tabip Odası, “mevzuata aykırı” değerlendirmesini yaparken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’nın geçmişte benzer hususlarda birçok doktoru cezalandırdığı belirlendi. Op. Dr. Berker Büyükgüral’ın “instagram.com/drberkerbuyukgural” adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar, büyük rahatsızlık uyandırıyor. Berker Büyükgüral’ın; burun, dudak, göğüs, kulak, kalça gibi bölgelere yaptığı cerrahi operasyonların hemen hemen tamamını Instagram hesabından paylaştığı görülüyor.

MEVZUATA AYKIRI

İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara, “Burada amaç hastanın yanlış yönlendirilmemesi ve mağdur duruma düşmemesidir. Bu hususlara dikkat etmeyenler için önce reklamın içeriğine göre para cezası uygulanması, tekrarlayanlar içinde 15 gün ila 6 ay arasında meslekten men söz konusu” şeklinde konuşmuştu.

SADECE BEN DEĞİL HERKES YAPIYOR

Konuya ilişkin görüştüğümüz Berker Büyükgüral, paylaşımların kendisine ait olduğunu teyit ederek, “Bu durumun mevzuata aykırı olduğu doğrudur ancak sadece ben değilim hemen hemen tüm hekimler buna uymuyor ve hastaların öncesi-sonrası fotoğraflarını koyuyor. Birçok genç arkadaşım da bu şekilde hastaları bilgilendirerek kendi maddi gelirlerini sağlıyor. Ancak yurt dışında bu yasak değil. Türkiye’deki mevzuatta böyle bir çelişki var” dedi.

Bakanlıktan emsal karar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’nın uhdesinde olan konu ile alakalı geçmişte doktorlara çok sayıda ceza kesildi. Son olarak 10 Mayıs 2016 tarihli toplantısında Reklam Kurulu Başkanlığı’nın, 2016/146 no’lu kararla Dr. Ali Dulum’u cezalandırmıştı.