'Doktor öğretim üyesi' kadrosuna geçenlerin maaşlarına iyileştirme
Yardımcı doçent kadrosundan "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacak.06 Şubat 2018 Salı 17:27
Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak, "doktor öğretim üyesi" kadrosu önerisini getirmişti. "Doçentlik" ile "profesörlük" arasındaki "yardımcı doçentlik" yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosu getirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından doktor öğretim üyesi kadrosuna geçeceklerin maaşlarına yönelik karar alındı.
Karara göre, doktor öğretim üyelerinin maaşlarında kısmi bir iyileştirmeyle 100 liranın üzerinde artış yapılacak.