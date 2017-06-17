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Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti

Spor yaralanmaları konusunda uzman olan bir doktor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu muayene etti. Doktorun tavsiyesi ile mola süreleri ve mesafesi de yeniden belirlendi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:58
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti

Sözde Adalet Yürüyüşü'nün 3. gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu spor yaralanmaları konusunda uzman olan bir doktor muayene etti. Doktor Kılıçdaroğlu için yürüyüş öncesi ve sonrasında yapması gereken egzersiz hareketlerini içeren bir program çıkardı.

Ayrıca ilk iki günlük yoğun yürüyüş ve bugün hava sıcaklıklarının çok artması nedeniyle yürüyüş mesafesi 16 kilometreye düşürüldü. İlk iki gündü mesafe 20 kilometreydi. Mola süreleri de doktorun tavsiyesi üzerine yeniden düzenlendi.

ÖZEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Bu arada Kahramankazan'dan geçerken yürüyüş için emniyet güçleri özel tedbirler aldı. İki TOMA yürüyüşe eşlik ederken drone sayısı da arttırıldı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:58
  1. Sözde Adalet Yürüyüşü
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  • AviniAvini6 sa önce
    Şehir yollarını işgal etmesinden geçiş ücreti ödesin/o yollar yaya için yapılmadı / trafik kurallarını ihlal ettiği belli
  • Ahmet AYDIN Ahmet AYDIN 6 sa önce
    Içimizde ne kadar cahil var okumuyorum bilmiyor duymuyor Bediüzzaman Said Nursi düşmanına bile beddua etmedi
  • dadaşdadaş8 sa önce
    Konya'ya gitmesin
  • OğuzsoyluOğuzsoylu9 sa önce
    Bu Ramazan'da diyerek müslüman olduğunuzumu ima ediyorsunuz Aykan, zey ,enes peki Ramazanda oruç yemek haram değilmi a be dangalaklar.
  • KocasolakKocasolak12 sa önce
    Ha k.k. ve yürüyenler oruç tutmuyor, su içerken çekim yapan ekibi tartakladılar ilk gün. Seferiler diye yumurtladı cnn münafığı, ama olmadıkları nı anladığı için YUTTU. Oruç tutmadıklarını biliyorum.
  • KocasolakKocasolak12 sa önce
    Allah razı olsun bana nasihat edenlerden, ancak gezi olaylarını körükleyen chp, halk tv ve diğerlerinin sebep olduğu ölü ve yaralı TAMAMEN MASUM insanlar aklımdan çıkmıyor. Birkaç ölüm olsa çok iyi olacak diyenler bu yürüyenler idi. Aynı şeyler olmasın masumlar yerine bu münafıklar olsunlar dedim. Yine de Allah dan tövbe istiğfar ediyor, milletimden de özür diliyorum. Galiba haklısınız, öncelikle onlara hidayet versin Allahım hidayeti mümkün olmayanların şerrinden korusun bütün milletimizi. Amiiin
  • FATİHYAVUZCİHANGİR FATİHYAVUZCİHANGİR 13 sa önce
    ALLAH'IM,bu PUSULASINI50 YILDIR ŞAŞIRDIGIANLAŞILANBÜTÜN REZİLLİKVE İFSAD İŞLERİNİN.. ŞEYTANİKARAGAHIOLANFETÖİSTLERİNBELASIN VER ,BU İSLÂMA VE BU ALEM-İ ISLAMAVE TURKIYE'MİZEİHANET EDENTASMALI CIA-PENTAGON-VATİKAN KUKLALARININBELASINIVERYÜCÈ ALLAH'IM.AMİN !..AMİN !..AMİN !...
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