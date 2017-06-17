Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti

Sözde Adalet Yürüyüşü'nün 3. gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu spor yaralanmaları konusunda uzman olan bir doktor muayene etti. Doktor Kılıçdaroğlu için yürüyüş öncesi ve sonrasında yapması gereken egzersiz hareketlerini içeren bir program çıkardı.

Ayrıca ilk iki günlük yoğun yürüyüş ve bugün hava sıcaklıklarının çok artması nedeniyle yürüyüş mesafesi 16 kilometreye düşürüldü. İlk iki gündü mesafe 20 kilometreydi. Mola süreleri de doktorun tavsiyesi üzerine yeniden düzenlendi.

ÖZEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Bu arada Kahramankazan'dan geçerken yürüyüş için emniyet güçleri özel tedbirler aldı. İki TOMA yürüyüşe eşlik ederken drone sayısı da arttırıldı.