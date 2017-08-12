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Doktor kazada hayatını kaybetti

Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 doktor hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:16
Doktor kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Aydınca köyü yakınlarında Emir Bal yönetimindeki 60 TU BOZ plakalı otomobil ile Murat Bulut’un kullandığı 34 YA 9460 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Bal’ın cenazesi Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak cenaze aracıyla morga götürüldü.

Yaralanan Murat Bulut ile otomobildeki diğer yaralılar Ahmet Bulut ve Çiçek Bulut ise ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emir Bal’ın doktor olduğu ve Zile Devlet Hastanesinde görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:16
  1. Aydın
  2. Amasya
  3. Zile
  4. Ahmet Bulut
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