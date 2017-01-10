Doktor izin verdi ama yaralı halde ölüme gitti!

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Kasım'da irtibat kesilen ve El Bab bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Çanakkale'ye getirildi.

EŞİ VE KIZI DA AYNI UÇAKLA GELDİ

Şehit Kaşıkçı'nın cenazesi askeri uçakla Çanakkale Havaalanı'na getirildi. Kaşıkçı'nın eşi Hamiyet ve 15 aylık kızı Yağmur da aynı uçakla kente geldi. Cenazeyi, Kaşıkçı'nın ailesi ile Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, İl JandarmaKomutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

ŞEHİT BABASI, OĞLUYLA GURUR DUYUYOR

Uçaktan indirilen şehidin cenazesi daha sonra askerlerin omuzundan cenaze aracına alınıp, Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaşıkçı'nın babası Ramazan Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

"SEN BENİM ONURUMSUN, GURURUMSUN"

Çanakkale'nin şehitler diyarı olduğunu ifade eden Kaşıkçı, "Fırat Kalkanı'nda kahramanca savaşan ülkesi, milleti için orada ölümü göze alan, şehit düşen bir kahramanını karşılayacak. Oğlum bugün milleti, devleti için canını hiçe sayarak, orada sonuna kadar çarpışarak şehit düşmüştür. O kahramanlar olduğu sürece bu ülke beraber olacak. Asla bayrağı hiç kimse indiremeyecek. Hiç kimse bizleri susturamayacak. Al bayrağımız her zaman bu ülkede dalgalanacak. Oğlum seninle ne kadar gurur duysam azdır. Sen benim onurumsun, gururumsun." dedi.



"KOŞA KOŞA SURİYE'YE GİTTİ"

Şehidin kardeşi Erdinç Kaşıkçı da abisinin raporlu olmasına rağmen yeniden göreve döndüğünü ifade etti. Abisinin vatanını çok sevdiğini anlatan Kaşıkçı, "Geçen Kurban Bayramı'nda vuruldu da geldi. Doktor rapor verdi. 'Kullanmayacağım ben, arkadaşlarımı yalnız bırakmam' dedi, koşa koşa Suriye'ye gitti. Eğer raporu kullansaydı, şimdi yanımızda olacaktı. Ağabeyim vatanını o kadar çok seviyordu." diye konuştu.



Şehit Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.