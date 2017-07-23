Doktor eşinin cenaze alınırken feryatları yürekleri dağladı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ayhan Çobanoğlu (51), hafta sonu tatilinde Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahiline gitti. Çobanoğlu, restoranların bulunduğu bölgede sahilde otururken iddiaya göre cep telefonuyla konuştuktan sonra denize girdi. Çok az yüzme bildiği öğrenebilen Çobanoğlu, denize girdikten bir müddet sonra çırpınmaya başladı. Sahildeki kız çocuklarının "Denizde birisi boğuluyor" diye bağırması üzerine civarda görev yapan Kemer Belediyesi zabıta görevlilerinden biri denize atlayıp, Çobanoğlu’nu sahile çıkardı. Kalbinin durduğu tespit edilen Çobanoğlu’na ilk tıbbi müdahale Çıralı’da hafta sonlarında sabit görev yapan 112 Acil Servis ekibi tarafından yapıldı. Sağlık görevlilerinin yoğun çabasıyla Çobanoğlu’nun solunumu yeniden sağlanmasına rağmen kalbi çalışmadı. Tekirova’dan gelen ambulansla Antalya’ya doğru yola çıkarılan ve kalp masajıyla hayata tutundurulmaya çalışılan Çobanoğlu, Kemer yakınlarında hayatını kaybetti.

Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Bugün Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirilen Çobanoğlu’nun cenazesi öğlen saatlerinde yakınları tarafından alındı. Cenazenin çıkartılışı sırasında ise talihsiz doktorun eşi Sibel Çobanoğlu’nun,“Bırakın, onu görmek istiyorum” diye feryatları yürekleri dağlarken, yakınları tarafından zor sakinleştirildi.

Dr. Ayhan Çobanoğlu’nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesine götürüldü.