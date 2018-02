Doha'yı keşfetmek için 6 neden

Katar’ın başkenti Doha, zengin kültürü ve ilgi çekici noktalarıyla keşfedildikçe daha da güzel bir hale dönüşüyor. Muhteşem mimarisi, dünya mutfağından farklı lezzetleri, kültür-sanat aktiviteleri, dolu dolu alışveriş günleri ile Doha size tüm Orta Doğu ülkelerinden daha fazla şey vadediyor. İşte her geçen gün yıldızı biraz daha parlayan, her gezginin seyahat planında mutlaka yer alması gereken Doha’yı keşfetmeniz için 6 muhteşem neden...

Vize derdi yok

Doha’yı bu kadar ön plana çıkaran nedenlerden biri vizesiz seyahat imkanına sahip olması. Katar’a turistik amaçlı yapacağınız seyahat için vize almanız gerekmiyor. Bunun dışında elçiliğe gitmek, başvuru yapmak, evrak toparlamak gibi başka bir derdiniz olmuyor. Vizesiz seyahat ayrıcalığı, özellikle hafta sonu kaçış planlarınız için Doha’yı çok daha cezbedici bir yer haline getiriyor.

Dünya lezzetlerini tadın!

Yılda bir düzenlenen ve daima popülerliğini koruyan açık hava gurme ziyafeti “Katar Uluslararası Yemek Festivali” mutlaka görmeniz gereken festivallerden bir tanesi. Doha’nın mutfağı şaşırtıcı derecede zengin ve çeşitli. Toprak kapta sunulan efsane lezzet fahsa, pilav ve kuruyemiş yatağında servis edilen kuzu rostodan yapılmış ghuzi, yoğurtla servis edilen deniz mahsullü veya etli bol baharatlı pirinç pilavı ve koyun etinden oluşan machboos denemeden dönmemeniz gereken lezzetlerden sadece birkaçı.

Gezecek ve keşfedecek çok yer var!

Bir yemek festivaline ev sahipliği yapması Doha’nın zengin yemek kültürü hakkında fikir verse de her şey bununla sınırlı değil. Doha’nın en ünlü simgesi The Pearl Qatar çevresinde günün her öğünü için çok özel mekanlar keşfedebilirsiniz. Shakespeare and Co, neredeyse her ülkenin kahvaltısını sunacak kadar zengin bir menüye sahip. Ancak ben özellikle “Arap kahvaltısı istiyorum” derseniz, Karak Mqanes Cafe’yi tercih edebilirsiniz. Biraz Fransız esintisi arayanların mekanı Maison du Pain ve Fleurs et Cafe… Yemek alışkanlıklarını değiştirmek istemeyenler için ise bu restoran ve kafelerin yanı sıra çok sayıda Türk restoranı da bulunuyor. Bunun dışında Souq Waqif’e değinmeden geçmek olmaz. Fas, İran, Mısır ve Türk restoranları, farklı kültürlerin yemekleri ve çok özel Arap mezelerini denemek için yolunuzu mutlaka bu bölgeye düşürmelisiniz.

Tarihi ve kültürel zenginliklerle iç içe…

Doha, yemek ve alışveriş imkanlarının yanı sıra sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler ile de herkese hitap eden bir şehir. Doha’da yapacağınız bir kültür gezisinde uğramanız gereken ilk durak dünyanın en büyük İslami Eserler Müzesi olmalı. Müzede çoğunlukla İran, Mısır, Türkiye, Suriye ve Hintlilere ait çok eski eserleri ücretsiz bir şekilde görebilirsiniz. Şehrin 60km dışında, Katar'ın en etkileyici doğa harikalarından biri olan Khor Al Adaid (İç deniz) yer alır. Khor Al Adaid, denizin çölün kalbine kadar ilerlediği dünyadaki ender doğa harikalarından biridir. Yürüyüş yapmak için en güzel yer ise 5km boyunca uzanan Kornis Sahili’dir… İzmir’in Kordon’u ne ise Doha’nın da Kornis’i odur.

Çölde unutamayacağınız bir gece geçirin!

Doha’nın güneydoğusu, Basra Körfezi boyunca Sealine adı verilen kumul tepelerinin olduğu geniş bir çöl. Buraya geldiğinizde Bedevi kültürünün yansıması çadırlarda bir gece geçirebilir, güneşin doğuşuyla birlikte denize girebilirsiniz. Rüya gibi ama Doha’da bunlar gerçek!

Doya doya alışverişin tadını çıkarın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en iyi alışveriş merkezleri sadece Dubai’de sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz! Doha, alışverişe doyacağınız ve bundan çok keyif alacağınız bir yer.