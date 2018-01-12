Doğuştan epilepsi hastası 3 yaşındaki Nazlı yardım elini bekliyor

Kağıthane’de doğuştan epilepsi hastası olan 3 yaşındaki Nazlı günden güne eriyor. Dedesinin tek göz evde baktığı elleri ve ayakları tutmayan, konuşamayan ve gözleri görmeyen minik Nazlı, tedavi olacağı günü bekliyor. Damadının madde bağımlısı, kızının ise psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen çaresiz dede Hüseyin Karakuş, “Yetkililerden, iş adamlarından, ağabeylerden ve hayırseverlerden bu çocuğa el uzatmasını istiyorum” dedi.

Kağıthane Gültepe’de doğuştan epilepsi hastası olan 3 yaşındaki Nazlı Kocadağ, yaşamına en şanssız başlayan bebeklerden sadece birtanesi. Daha annesinin karnındayken madde bağımlısı babası Ferit tarafından terk edilen minik Nazlı, doğumundan sonra ise annesi Kader tarafından dedesine bırakılarak bir kez daha terk edildi. Hastalığı nedeniyle gözleri görmeyen, konuşamayan, kask gevşekliğinden ötürü elleri ve ayakları tutmayan, sık sık ise epilepsi nöbeti geçiren minik Nazlı günden güne eriyor.

Devletten uzanacak yardım elini bekliyor

Tek göz bir evde bakılıp büyütülen minik Nazlı’yı dedesi Hüseyin (44) ve anneannesi Perizade Karakuş (44), 2 sene önce tedavi için Ankara’daki Dr. Sami Ulus Hastanesine götürdü. Burada tedavi için gün alındı ancak 10 Ekim 2015’te Ankara Garı Kavşağından yaşanan terör saldırısından ötürü verilen gün iptal edildi. Çaresiz dede Karakuş, torununu bu kez yeğeniyle beraber İstanbul’daki Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Buradan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk olan minik Nazlının tedavisi öncesi MR çekim günü 5 ay sonrasına verildi. Özel hastanede ise MR çekimi için altından kalkamayacakları bir ücret istenen dede Karakuş, yetkililerden ve devletten uzanacak yardım elini bekliyor.

“Gözleri görmüyor, konuşamıyor ve emekleyemiyor”

Torunu doğuştan epilepsi hastası olan dede Hüseyin Karakuş, “Ankara’daki Dr. Sami Ulus Hastanesine de götürdüm. Oradan gün vermişlerdi ama 2 canlı bombanın kendini patlatması olayı olduğundan ötürü bize gün vermediler. Yeğenle beraber çocuğu İstanbul’a getirdim. Şu anda randevuyu 23 Mayıs 2018 tarihine İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine verdiler. Çocuk gittikçe kilo kaybediyor. Gözleri görmüyor, konuşamıyor ve emekleyemiyor. Biberon ile besliyoruz. Yetkililerden, iş adamlarından, ağabeylerden ve hayırseverlerden bu çocuğa el uzatmasını istiyorum. Başka da istediğim bir şey yok. Kendim için bir şey istemiyorum. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Annesi 23 gün Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü” dedi.

“Çocuk günden güne eriyor”

Torununun babasının madde bağımlı olduğunu ve bıraktığını ifade eden dede Hüseyin Karakuş, “Kızım kocasını severek evlendi, bizim haberimiz yoktu. Devletten yardım elini uzatmasını bekliyoruz. Şu anda konuşması ve yürümesi gerekirken bu durumda. Özel bir hastanede 4 bin 800 lira istiyorlar. Çok geç bir tarihe gün verdiler. Çocuk günden güne eriyor. Epilepsi nöbetleri gün geçtikçe sıklaşıyor. Lütfen biri torunuma el uzatsın” diye konuştu.