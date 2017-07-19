'Doğu'nun Çukurovası'nda çiftçiler yeniden pamuğa yöneliyor

Mikroklima iklimi ve toprak yapısı sayesinde birçok tarım ürününün yetiştirilmesine olanak sağlayan ve bu nedenle de "Doğu'nun Çukurovası" olarak anılan Iğdır'da, pamuk üretiminin yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılıyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde, İran, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında bulunan tarım arazilerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün yönlendirmesiyle bir süre önce deneme amaçlı yapılan pamuk üretiminde başarı sağlandı. İlin pamuk üretiminin giderek artırılması ve kentin yeniden ülke ekonomisine bu ürün üzerinden katkı sağlaması hedefleniyor.

Kentteki çiftçilerin yaklaşık 30 yıl öncesine kadar pamuk ektiklerini, hatta bu sayede şehre fabrika kurulduğunu anlatan Yolcu, "İklim değişikliği ve vatandaşlarımızın başka ürünlere yönelmeleri sebebiyle pamuk ekim alanları yok denilecek kadar az seviyelere düştü. İlk olarak geçen yıl yaklaşık 3 bin dönüm alanda ekim yapıldı. Kurum olarak yaklaşık 15 çeşit tohum üzerinde ekim ve çeşit açısından çalışmamız var." dedi.

"Iğdır pamuğunun lif kalitesi çok iyi"

Dünyada Çin, Amerika, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerde pamuk ekiminin yapıldığını, Türkiye'nin de pamuk üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında bulunduğunu dile getiren Yolcu, şöyle devam etti:

"Iğdır pamuğunun ayrı bir kalitesi var. Bu, yapılan analiz sonuçlarında belirlenmiştir. Iğdır pamuğunun lif kalitesi diğer bölgelerde üretilenlerin lif kalitesinden çok daha iyi. İnşallah buradaki pamuk üretimi artar ve kullanılmayan tarım alanlarında pamuk üretilir. Böylece hem ilimiz hem ülkemizin ekonomisi bu üretimden faydalanır."