Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Doğumunun 134. yılında sokaklara döküldüler

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin doğumunun 134. yılı nedeniyle Bakü'de etkinlik düzenlendi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:22
Doğumunun 134. yılında sokaklara döküldüler

Başkent Bakü'de bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından Resulzade'nin doğum yeri olan ve anıtının bulunduğu Novhanı köyünde anma etkinliği düzenledi.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Resulzade'nin anıtına çelenk bırakıldı.

Çok sayıda vatandaşın ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla katıldığı etkinlik, Mehmet Emin Resulzade ile ilgili konuşmalarla devam etti.

MEHMET EMİN RESULZEDE

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin (1918-1920) kurucularından Mehmet Emin Resulzade, Bakü'nün Novhanı köyünde 31 Ocak 1884'te doğdu.

Genç yaşında itibaren siyasetle ilgilenen Resulzade, Çarlık rejimi aleyhtarı bazı siyasi parti ve örgütlerde çalışmalar yürüttü, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı.

Çar rejiminin baskıları karşısında 1909'da İran'a giderek burda "İrane-nou" gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Meşrutiyet rejimi feshedildikten sonra, İran'da da baskılarla karşılaşınca Türkiye'ye gitmek zorunda kaldı.

Daha sonra Bakü'ye dönerek Müsavat Partisi'ne üye olan Resulzade, 4 yıl sonra Müsavat Partisi Merkezi Komitesi başkanlığına seçildi.

28 Mayıs 1918'de Milli Azerbaycan Konseyi Başkanı sıfatıyla Feteli Han Hoyski ile doğunun ilk cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasını resmen ilan etti.

Bolşeviklerin Azerbaycan'ı işgalinin ardından tutuklanan ve Moskova'ya götürülen Resulzade, Stalin'in ısrarlarına rağmen Sovyetler ile iş birliği yapmayı kabul etmedi ve Sovyetler Birliği'nden ayrıldı.

Fransa, Finlandiya, Polonya, Almanya ve Türkiye'de yaşayan, "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez" sözlerinin sahibi Resulzade, 6 Mart 1955'de Ankara'da vefat etti ve Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 17:22
  1. Stalin
  2. Fransa
  3. Finlandiya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    1. Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    2. Galatasaray'da bir ayrılık daha
    3. Siyonistler kan dökmeye başladı
    4. Fransa'da daha önce görülmemiş grev
    5. ABD'den Katar açıklaması
    6. İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a..
    7. ''ABD'nin verdiği hiçbir planı kabul..
    8. Pazarlıkta anlaşamadığı emlakçıya..
    9. Terör yandaşları camilere saldırdı
    10. Deneme sürüşü faciayla son buldu!
    11. Terör örgütü PKK'dan Afrin'den yeni..
    12. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine..
    13. Sözde bayram diye sokaklara böyle..
    14. Saraybosna ile Belgrad için düğmeye..
    15. O ülkede pazar gününe alışveriş yasağı..
    16. UGETAM, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi..
    17. ''Türklerin Avrupa'ya gaz sağlaması..
    18. Süper Mavi Kanlı Ay tutulması..
    19. Belçika 'en karanlık' dönemlerinden..
    20. Bu yıl rekora gidiyor... 2 milyonu..
    Türkiye'den müthiş atak!
    Türkiye'den müthiş atak!
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!