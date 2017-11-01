Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Doğumda anne hayatını kurtaran yöntem

Türk bilim insanı Prof. Dr. Dursun tarafından, doğumda anne ölümlerini azaltmaya yönelik geliştirilen yöntem, tıp literatürüne girdi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:16
Doğumda anne hayatını kurtaran yöntem

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun'un "Bulldog Klemp" isimli ameliyat tekniği, dünyanın saygın bilimsel dergilerinden International Journal of Gynecology and Obstetrics özel sayısında yayımlandı. Derginin YouTube kanalına da eğitim videosu olarak konulan yöntem uzmanların bilgisine sunuldu.

Prof. Dr. Dursun, yaptığı açıklamada, plasentanın "gebeliğin ilk haftalarından itibaren anne ve bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan organ" olarak tanımlandığını söyledi.

Dursun, tanı konulmadan sezaryene alınan anne adaylarında, bu durumun ameliyat sırasında aşırı kan kaybına ve çok fazla kan transfüzyonu (nakli) yapılmasına neden olduğunu anlattı.

Geliştirdiği plasenta yapışıklığı tespit edilen kadınlarda uygulanan yöntemle, doğumda bu soruna bağlı aşırı kanama nedeniyle ölüm riskinin büyük oranda azaltılabildiğine işaret eden Dursun, şöyle devam etti:

"(Bulldog Klemp) diye isimlendirilen yöntemle, anne adayının leğen kemiği içindeki organları besleyen damarlar, ameliyat süresince geçici olarak kapatılıyor. Bulldog Klemp denen metalik klemplerle leğen kemiği içindeki ana damara klip takılıyor ve damarın kan akımı geçici olarak kesiliyor ve ardından ameliyat gerçekleştiriliyor. Damarların kapatılmasıyla kanamanın çok az olması sağlanıyor.

Bu şekilde, doğum esnasında ve plasentanın ayrışması sırasında kanama kontrol altına alınabiliyor çünkü kan akımı çok az olduğu için hastaların kanaması da çok az oluyor. Bazen 20-30 ünite kan verilirken, bu yöntemle yaptığımız hastalarda 1-2 ünite kan veriliyor, bazen de buna bile gerek duyulmuyor. Ameliyat bitince klemp damardan çıkartılıyor. Ameliyat 1,5-2 saat sürüyor. Biz yöntemi sadece plasenta yapışıklığı olan kadınlarda kullandık ama normal doğum sonrası kanamalarda da kullanılabilir." 

 

AA

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:16
  1. bulldog klemp
  2. polat dursun
  3. doğum
  4. anne ölümleri
  5. plasenta
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'