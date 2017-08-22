Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira tutarında doğum yardımı yapılıyor.

Vatandaşlar, doğum yardımını T.C. kimlik numaralarını ibraz etmek suretiyle ülke genelinde bulunan tüm PTT şubelerinden alabiliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalanıyor ve başvurularını büyükelçilikler, konsolosluklar aracılığı ile yapabiliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da ödemelerini tercih ettikleri illerden alabiliyor. Annenin T.C. vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmaması halinde, ödemeler T.C. vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi baba üzerinden yapılıyor.

Ödemelerde yaşanabilecek gecikmeler dolayısıyla vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara hız veren Bakanlık, Temmuz ayı ödemelerini PTT şubelerine yatırdı. Kurban Bayramı öncesinde müjde niteliğindeki bu çalışma kapsamında, vatandaşlar hesaplarına yatırılan doğum yardımı ödemelerini PTT şubelerine giderek alabilecek.

105 BİN 330 ANNEYE 46 MİLYON LİRA

Bu kapsamda, bugüne kadar 2 milyon 497 bin 522 anne doğum yardımından faydalanırken, toplam 1 milyar 86 milyon 998 bin 581 lira ödeme yapıldı.

Öte yandan, bu yıl en fazla doğum yardımının yapıldığı temmuz ayında, 108 bin 317 çocuk için 105 bin 330 anneye 45 milyon 997 bin 330 lira ödemede bulunuldu.

Temmuzda, 40 bin 539 ilk, 33 bin 731 ikinci ve 33 bin 926 üçüncü ve sonraki yeni doğan çocuklar için ödeme gerçekleştirildi.

Temmuz ayı ödemesi kapsamında, çocuk sayısına göre en çok ödeme alan ilk beş il de belli oldu. 17 bin 737 annenin doğum yardımı aldığı İstanbul ilk sırada yer alırken, bunu 6 bin 520 rakamı ile Bursa, 5 bin 164 rakamı ile Şanlıurfa, 4 bin 659 rakamı ile İzmir, 4 bin 194 rakamı ile Gaziantep izledi.