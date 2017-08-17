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Doğum yardımı alanlar dikkat!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, doğum yardımı ödemelerini merkezden yapma kararı verdi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:34
Doğum yardımı alanlar dikkat!

Doğum yardımındaki değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Gelecek ay başında yürürlüğe girecek değişikliğe göre, Mayıs 2015'ten itibaren yapılan doğum yardımı ödemelerinin merkezileştirilmesine karar verildi.

Bu nedenle doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluşlara gönderilen tutarların, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılması gerekiyor. İadeye ilişkin başvurusu Doğum Yardımı Sistemine girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemlerin de bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılması hedefleniyor.

DAHA KISA SÜREDE YARDIMLARIN ALINMASI SAĞLANACAK

Değişiklikle, tüm il müdürlüklerinin her ay PTT'ye yaptıkları transfer işlemleri de kaldırılmış olacak. Böylece transfer işlemleri sırasında geçen yaklaşık 10 günlük iş kaybı önlenecek ve hak sahiplerinin daha kısa sürede yardımları almaları sağlanacak.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:34
  1. doğum yardımı
  2. çocuk yardımı
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