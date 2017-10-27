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Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira ödeniyor

Çocuk sahibi olan kadınlar devletten toplamda 4 bin 857 lira ödeme alıyor.

27 Ekim 2017 Cuma 09:36
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira ödeniyor

Türkiye’de doğum yapan kadınlara devlet maddi destek sağlamaya devam ediyor. Çocuk sahibi olan kadınlar çalışsın çalışmasın devletten çifte ödeme alıyor.

Annelere çocuk sayısına göre 300 ile 600 lira arasında doğum yardımı yapılırken bunun yanı sıra süt parası da ödeniyor.

TOPLAM 4 BİN 857 LİRA

Bu yıl süt parasının tutarı da 133lira. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne 300 lira çocuk parası, 133 lira süt parası ve 4 bin 424 lira da iş görmezlik ödeneği alıyor. Böylece bu yıl anne olan bir asgari ücretli, toplamda 4 bin 857 lira ödeniyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:36
  1. doğum
  2. süt parası
  3. çocuk
  4. maaş
  • NurettinNurettin38 dk önce
    Annenin çalışmasışartmı
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak1 sa önce
    pirana61 habere dikkat et asgari ücretliye deniyor maaşı 5 bin olana demiyor.zaten maaşı iyi olan bu parayı devlet verse bile almamalı düşük maaşlıya yansıtmalı.
  • ismail ismail 1 sa önce
    keşke çalışan anne ve ev hanımlarına aynı davransalar. Ev hanımları karlı çıkar. Çalışan anne zaten maaşlı birde devletin iki yıla yakın yaptığı süt parası vb. doğum yardımlarıile zengin iyice zengin...Eşi çalışmayan memur ve işçiye de aile yardımına artırsalar, verdikleri üç kuruş...üçüncü çocuk yapmaya korkuyorum kendi adıma. faize girmeden sıkıyosa ev al,binilebilecek araba al,nerde ...
  • İrfan İrfan 2 sa önce
    Kim alıyor C.Başkanının 3 çocuk tavsiyesine uyup 46 yaşında 3 kez baba oldum şimdi ben 52 , o , 6 yaşna geldi okula başladı , görenler hemen torunum zanneiyor .5 kuruş yardım almadık yardımlar destekler benden sonra başladı. Ben kahramanlığımla ortada kaldım .
  • Naim öztürk Naim öztürk 3 sa önce
    Süt parası da 133 tl PTT den alınıyor
  • SedatSedat4 sa önce
    ....çalışan de yada asgari ücretli anneye de dürüstçe yazmak çok mu zor
  • pirana61pirana615 sa önce
    yaçalışmayan anneler hangisi zor durumda çalışanmı çalışmayanmı adalet ben bağkurluyum devlet bana 100 tl süt parası yardımı yapmıştı almadım sanki sadaka veriyor hem 3 çocuk yap hem sadaka dağıt özellikle dikkatimi çeken şu oldu adam zengin aylık evine giren para 5 bin olan var 10 bin olan var 15bin olan var aç insanlar gibi gidip hiç ihtiyacı yokken bu yardımları alıyorlar özelliklede zengin aç kesim buna bizzat şahidim ne diyem daha
  • alaettin alaettin 5 sa önce
    çalışmayan anneler ne olacakbu yıllar üç çocuksözü alınır biz depremdenönceleribu konuda derneklerde Sivas ve Bayburt derneği arkadaşlar 4 çocuk olmalıdiye istişare yaptık bizim 4 numara depremde 3 gün önce doğduköylümüz biri küstübize ay geçti oda yaptı dayi yaptıbir kaç kişi daha yaptı bunlar okuyor en azında u içerisine masraflarını tümden devletkarsilamali
  • rr akkrr akk5 sa önce
    ....BEN COCUK ICIN 400 TL ALDIM 4857 TL DEGIL !!!!!
  • Ali VeliAli Veli5 sa önce
    Çalışan anneler varda çalışamayan gariban asgarî ücret li napsin 3 4 çocuk yapın deniliyor ama bu yönelik bı destek yok destek dedikleri 300 lira doğum masraf yetmiyor bez ve mama fiyat lari asgari ücret li in günlük yevmiye dinden fazla buna bakan yok yıllık asgarî ücret 100 TL zam çay kaşığı ile ver kepçeyle gidiyor bu nasıl sistem bu nasıl mantık
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