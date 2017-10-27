Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira ödeniyor

Türkiye’de doğum yapan kadınlara devlet maddi destek sağlamaya devam ediyor. Çocuk sahibi olan kadınlar çalışsın çalışmasın devletten çifte ödeme alıyor.

Annelere çocuk sayısına göre 300 ile 600 lira arasında doğum yardımı yapılırken bunun yanı sıra süt parası da ödeniyor.

TOPLAM 4 BİN 857 LİRA

Bu yıl süt parasının tutarı da 133lira. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne 300 lira çocuk parası, 133 lira süt parası ve 4 bin 424 lira da iş görmezlik ödeneği alıyor. Böylece bu yıl anne olan bir asgari ücretli, toplamda 4 bin 857 lira ödeniyor.