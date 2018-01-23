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Doğum gününde dehşet anları!

İzmit’teki bir kafeteryada doğum günü kutlamasında yakılan maytap perdeleri tutuşturunca yangın çıktı. Kafeterya yanarken, dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Yangında kafe sahibinin köpeği yanarak telef oldu.

23 Ocak 2018 Salı 15:57
Doğum gününde dehşet anları!

Yangın, öğle saatlerinde, Fethiye Caddesi Sabri Ekmen Sokak’ta bulunan Recep Çelik’e ait 3 katlı kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, kalabalık bir grup, doğum günükutlaması yaptığı sırada yakılan maytaptan çıkan kıvılcımlar kafeteryanın perdesine sıçrayınca yangın çıktı. Kafe sahibi ve çalışanları yangını söndüremeyince, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İçeride bulunanlar paniğe kapılırken kafeterya kısa sürede boşaltıldı. Kafeterya alev alev yanarken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri bir süre sonra yangını söndürürken, 3 katlı kafeterya kullanılmaz hale geldi. Yangında kafeterya sahibinin köpeği yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:57
  1. yangın
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