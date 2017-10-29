Doğu’da sıkışan PKK, Karadeniz’de çıkış kapısı arıyor

Karadeniz’de aradığı desteği bulamayan terör örgütünün kırsal alanda orman gülleri ve sık bitki örtüsüne sığınarak bölgede kalmaya çalıştığı asker tarafından ele geçirilen sığınaklarda ortaya çıktı.

Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında geçtiğimiz yıl yakalanan 4 PKK’lının ifadelerinde ise halktan desteği alamadıkları için aç kaldıklarında köylerde vatandaşlardan gasp ettiği yiyecekler ve boş kalan yayla evlerinden yaptıkları hırsızlıklarla tutunmaya çalıştıkları, bu şekilde bölgede kaldıkları öğrenilmişti. Bu nedenle teröristlerin bölgede barınamaması ve kış üstlenmesini yapamaması için sürekli bölgedeki illerden yaylalara çıkan vatandaşlara yayla evlerinde yiyecek ve erzak bırakmamaları uyarısında bulunuluyor.

Son olarak ise Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında yakalanan "Aram" kod adlı terörist Mustafa Tolucan ve içinde bulunduğu grubun bölgeye Ağustos'ta geldiklerini, halktan destek bulamadıkları ve aç kaldıkları için sürekli yer değiştirdikleri bilgisine ulaşıldı. Giresun kırsalında 4 kişi oldukları belirlenen grubun başında "Roşad Ankara" kod adlı Rahman Sümer'in olduğu Doğu Karadeniz komutanının ise Artvin’in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in olduğu belirlendi.

PKK’nın Karadeniz planı ne zaman ve nasıl başladı?

PKK ile Karadeniz ilk bağını ‘Laz Kemal’ isimli Gümüşhane doğumlu Kemal Pir ile başlattı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Güzeloluk köyünde doğan Pir, üniversite eğitimi için geldiği Ankara'da arkadaşlarından etkilenerek Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Kültür Derneğine (ADYÖD) üye oldu. Abdullah Öcalan'la da orada tanıştı. 1976 yılında PKK'yı oluşturacak fikre ve örgütlenmeye dahil oldu. 1978'den sonra ise örgütün aktif bir militanı haline geldi. 1978'de Pazarcık'ta yakalanan Pir, hapse girdi.

Grevde ölen ilk PKK’lı Gümüşhaneli

1979'da Urfa Cezaevi'nden firar eden ve Suriye'ye kaçan Kemal Pir, tekrar eylemlere katılmak için Türkiye'ye girdi ve kısa bir süre sonra yakalandı. İki kişinin öldürülmesi, bir ekip otosunun taranması ve örgütün kurucu üyeliğinden tutuklanarak Diyarbakır Cezaevine konuldu. Kemal Pir, 1982 yılında örgütten arkadaşı Hayri Durmuş'la beraber Diyarbakır Cezaevinde açlık grevine başladı ve grevin 52. gününde hayatını kaybetti. Böylelikle örgütte ‘Laz Kemal’ olarak bilinen Kemal Pir, PKK’nın açlık grevinde ölen ilk eylemcisi oldu.

Ordulu Haki Karer Gaziantep’te öldürüldü

PKK'nın kurucularından Ordu'nun Ulubey ilçesinde doğan Haki Karer, üniversiteyi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde okudu. O da Kemal Pir gibi ADYÖD'e üye oldu. 1976'da ise PKK'nın kurucu kadrosunda yer aldı.

Örgütün kurulma kararının verildiği Dikmen toplantısında Haki Karer de yer aldı. 1977'de aldıkları Güneydoğu'ya açılma kararıyla bölgeye gitti. Gaziantep'te çalışmaya başladı. Bir kahvehanedeki politik bir tartışmanın sonucu çıkan çatışmada öldürüldü. Kardeşi Baki Karer de örgütün önemli isimlerindendi. Ancak daha sonra PKK'yla ters düşen Baki Karer yurt dışına firar etti.

‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner

Son yıllarda ise PKK’nın Doğu Karadeniz’deki eylemlerini planlayan isimi ise Artvin’in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı Barış Öner. Örgüt içinde kod adı ‘Türk Tarık’ olan Öner’in en dikkat çeken eylemi ise Artvin’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna saldırılması emrini vermesi ve kendisinin de bizzat katılması olayı.

PKK’nın ilk Karadeniz eylemi Giresun’da

11 Ekim 1997’de Giresun’a bağlı Şebinkarahisar ilçesi ve Alucra ilçesi arasındaki yolda üç ayrı noktaya pusu kuran örgüt, yol kesmiş ve durdurmak istedikleri bir minibüs durmayınca uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Açılan ateşte bir vatandaş şehit olmuştu. Açılan ateş sonrası duran minibüs içinde bulunan bir PTT görevlisini de kurşuna dizerek şehit etmişlerdi. Olayın yaşandığı yolun karşı yönünden geçen bir motosikletliyi de kaçmak isterken yine uzun namlulu silahlarla ateş ederek şehit etmişlerdi. Olayda 9 vatandaş da açılan ateşle değişik yerlerinden yaralanmıştı.

Doğu ve Güneydoğu’daki asker ve polisin moralini bozmak için Karadeniz’de eylem yapmaya çalışıyorlar

PKK'nın Doğu ve Güneydoğu’daki güvenlik güçlerinin moralini bozmak için Karadeniz’e sızmaya çalıştığı, bu bağlamda 1995 yılında Irak’ın Haftanin bölgesinde gerçekleştirdiği 5. Kongre’de aldığı karar gereği, 1997’den itibaren Karadeniz’de eylemlerini başlattığı istihbarat raporlarında yer alıyor.

Öte yandan, son 3 yılda PKK Karadeniz’de düzenlediği eylemlerde 2’si sivil 14 kişiyi şehit etti. 4 sivil 15 kişiyi de yaraladı. PKK’ya karşı düzenlenen operasyonda ise Ordu, Sivas sınırında 6, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde ise 1 terörist olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Son olarak ise Trabzon Maçka’da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit düştüğü saldırıda olduğu düşünülen ‘Aram’ kod aldı Mustafa Tolucan Giresun’un Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası kırsalında köylüler tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi. Bölgede PKK’ya karşı operasyonla ise devam ediyor.

İHA