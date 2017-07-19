Doğu'da sıcaklık yükselecek
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:36
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkacağı bölgede rüzgar, kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
- Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 13, Erzurum ve Ağrı'da 14, Tunceli ve Erzincan'da 18, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.
- Hava sıcaklığının bugün Tunceli'de 38, Iğdır ve Erzincan'da 37, Ağrı'da 36, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da 31 derece olması bekleniyor.