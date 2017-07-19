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Doğu'da sıcaklık yükselecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:36
Doğu'da sıcaklık yükselecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkacağı bölgede rüzgar, kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

  • Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 13, Erzurum ve Ağrı'da 14, Tunceli ve Erzincan'da 18, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.
  • Hava sıcaklığının bugün Tunceli'de 38, Iğdır ve Erzincan'da 37, Ağrı'da 36, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da 31 derece olması bekleniyor.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:36
  1. Iğdır
  2. Erzincan
  3. Erzurum
  4. Tunceli
  5. Ağrı
  6. Ardahan
  7. Doğu Anadolu Bölgesi
  8. Erzin
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