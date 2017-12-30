Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Doğu'da kar alarmı verildi

DoğuAnadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren  karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:34
Doğu'da kar alarmı verildi

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan  çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde aralıklı yağmur, zamanla  karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede,  rüzgar güneybatıdan orta, zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızla eseceği  öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 8, Tunceli'de 3,  Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 7, Ağrı ve  Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Ağrı ve  Erzurum'da 7, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bölge genelinde beklenen kar yağışı ve şiddetli rüzgar  nedeniyle görüş mesafesindeki azalma, tipi oluşumu, buzlanma ve diğer  olumsuzluklara karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları  konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 11:34
  1. kar
  2. Ağrı
  3. doğu
  4. Kars
  5. Iğdır
  6. Sabah
  7. yağış
  8. Anadolu
  9. Ardahan
  10. Erzurum
  11. Tunceli
  12. Erzincan
  13. son dakika
  14. Meteoroloji
  15. Doğu Anadolu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'de füzeler hava savunma sistemini aşınca...
    1. İsrail'de füzeler hava savunma..
    2. Hatay'da uyuşturucu hap imalathanesine..
    3. Muhasebecilerin ücret tarifeleri..
    4. Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı
    5. KKTC rest çekti: Eskisi gibi olmayacak
    6. Gaziantep’te kaçarken tümseğe takıldı!..
    7. Savaş uçaklarını geri çektiler
    8. Bursa'da bu köpekleri almak..
    9. CHP'de kavga çıktı… Kılıçdaroğlu:..
    10. S-400'den sonra iki ülkenin yeni..
    11. Bartın'da otomobil işçi servisine..
    12. Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor
    13. ABD sözünü tutmadı! Gece yarısı, tam..
    14. Suudi Arabistan ekonomik zorluklarla..
    15. Tesla'nın son Türk müşterisi bakın kim..
    16. Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
    17. Eskişehir’de önce komşusunu vurdu..
    18. Ulaşımda 2018 atağı! Tam 126 tane...
    19. Hiç gitmediği İstanbul’dan öyle bir..
    20. Fenerbahçe'den şok karar... 'Kendine..
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu