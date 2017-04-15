Doğubayazıt’ta 4 kişi tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 4 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Doğubayazıt’ta 4 kişi tutuklandı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 12:57

Geçtiğimiz pazartesi günü Özel Harekat polislerince ilçe merkezinde eş zamanlı olarak farklı adreslere yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere Ağrı’ya götürüldü. Ağrı’daki ifade işlemleri tamamlanan 4 kişi dün Doğubayazıt adliyesine getirilerek savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgularının ardından 4 kişi “Örgüt Üyeliği” gerekçesiyle tutuklanarak Ağrı M tipi Kapalı ceza evine gönderildi.

 
EtiketlerAğrı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?