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Doğu ve G.Doğu kayyımdan memnun

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan kamuoyu araştırmasında,vatandaşların yerel yönetimlere atanan kayyımlardan ‘memnun’ oldukları sonucu ortaya çıktı

26 Aralık 2017 Salı 10:44
Doğu ve G.Doğu kayyımdan memnun

YENİ AKİT / ANKARA Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 il ve 101 ilçede yapılan son kapsamlı . Hendek ve Çukur siyasetine karşı çok net tavır ortaya koyan vatandaşların yüzde 40’ı devletin ‘kayyım’ uygulamasını ‘başarılı’ görürken, yüzde 30 civarındaki vatandaş ‘başarısızlık’ beyanında bulundu. MAK Araştırma Şirketi’nce 2 bin 445 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilen son 1 yıldaki ilk araştırma niteliğindeki çalışmanın sonuçları, vatandaşın devlete olan güveninin en üst seviyeye çıktığını da ortaya koydu.

Ayrımcılığa maruz kaldığını beyan edenlerin oranı yüzde 7’de kalırken, yüzde 82 oranındaki vatandaş ‘ayrımcılık’ hissetmediğini kaydetti. Bu sonuçlar, bölgede özellikle FETÖ mensuplarının bölge insanını devlete karşı kışkırtılma amaçlı “Kürtlere ayrım yapılıyor” propagandalarını da karşılıksız bıraktı.

Çalışmada ilginç bir sonuç ise, “Çocuk ve gençlerin terör örgütüne katılmasındaki en önemli etmen nedir?” sorusu ile alındı. Din görevlilerinin bunda yüzde 7 etkili olduğunu değerlendiren vatandaşlar, yüzde 10 ile terör yanlısı belediyeleri, yüzde 13 ile bazı STK’ları sorumlu görürken, listenin ilk sırasında yüzde 32 ile öğretmenler yer aldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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