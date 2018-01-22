Doğu Türkistanlılar Afrin için sokaklara çıktı

Türkiye'de ikamet etmekte olan bir grup Doğu Türkistanlı göçmen Afrin'de PKK'ya karşı TSK'nın yanında savaşmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Sosyal medyada yer alan haberde Türkiye'de yaşamakta olan bir grup Doğu Türkistanlı göçmenin TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için İstanbul'da bulunan Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığı'na dilekçe verdiği belirtildi.

"DEVLETİMİZİN EMİRLERİNİ BEKLİYORUZ"

Doğu Türkistanlı göçmenler tarafından yazılan dilekçede, "Doğu Türkistanlı muhacirler olarak bizler Devletimizin yetkili mercilerinin -konuyla ilgili- emirlerini bekler, saygılarımızı arz ederiz" ifadeleri yer aldı.