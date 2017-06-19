Doğu Türkistan'lı alim Çin zindanlarında şehit oldu!

Doğu Türkistan'daki tanınmış din alimlerinden Abdülhamit Damollam Rabb'ine kavuştu.

Kızıl Çin güçlerinin zulümlerine maruz kalan Doğu Türkistan halkının sevdiği ve saydığı bir isim olan Abdülhamit Damollam'ın Çin hapishanelerinde gördüğü zulüm sonucunda şehit olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre Abdülhamit Damollam geçtiğimiz aylarda bütün aile fertleri ile birlikte Çin güçleri tarafından tutuklanmıştı.

Kaynak: www.milligazete.com.tr