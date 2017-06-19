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Doğu Türkistan'lı alim Çin zindanlarında şehit oldu!

Doğu Türkistan'ın büyük alimlerinden olan Abdülhamit Damollam, Çin hapishanelerinde işkenceye dayanamayıp şehit oldu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 06:53
Doğu Türkistan'lı alim Çin zindanlarında şehit oldu!
Doğu Türkistan'daki tanınmış din alimlerinden Abdülhamit Damollam Rabb'ine kavuştu.
 
Kızıl Çin güçlerinin zulümlerine maruz kalan Doğu Türkistan halkının sevdiği ve saydığı bir isim olan  Abdülhamit Damollam'ın Çin hapishanelerinde gördüğü zulüm sonucunda şehit olduğu kaydedildi.
 
Edinilen bilgilere göre Abdülhamit Damollam geçtiğimiz aylarda bütün aile fertleri ile birlikte Çin güçleri tarafından tutuklanmıştı.
 

Kaynak: www.milligazete.com.tr

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 06:53
  1. Doğu Türkistan'lı alim Çin zindanlarında şehit oldu
  2. Doğu Türkistan
  3. Çin zindanları
  4. zalim çin yönetimi
  • SadiSadi7 sa önce
    ALLAH ŞEHADETİNİ KABUL ETSİN! CENNET UL FİRDEVS e girmeyi nasib etsin. ..ALLAH dan geldik. Yine ona döneceğiz. ..Zalimler için yaşasın CEHENNEM. !!!
  • homidohomido7 sa önce
    Allah Şehit ler kervanı ile buluştursunFATİHA.
  • Kamil GüneşKamil Güneş7 sa önce
    Haydi yine bize iş cıktı. Cini düşman ilan edipsaldıralım. İşiniz yokmu sizin
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